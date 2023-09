Schöpfung opgepasst an Glas-Breaking Traditioun op jiddescher Hochzäit blesséiert

E Bräitchemann gouf e Méindeg wärend engem traditionelle jiddesche Hochzäitsbrauch zu Bnei Brak blesséiert. Wärend hien un de Ritual deelhëllt fir e Glas ënner der Hochzäitsdeckel ze briechen, huet de Schöpfer zoufälleg säi Been geschnidden. Den Tëschefall ass an engem Festsall stattfonnt, a medizinesch Teams goufen direkt op d'Plaz geruff. De Brudder krut eng initial medizinesch Behandlung an der Hal a gouf duerno an de Mayanei HaYeshua Medical Center zu Bnei Brak fir weider Betreiung transportéiert.

De Baruch Goldberg, e Medici vun United Hatzalah, deen de Bräitchemann behandelt huet, sot datt d'Verletzung en déiwe Schnëtt um Been war. Nodeem hien éischt Hëllef verwalt huet, gouf de Schöpfer an d'Medizin geholl fir zousätzlech medizinesch Opmierksamkeet.

D'Breechung vum Glas ass eng verbreet Traditioun bei jiddesche Hochzäiten. Et geschitt normalerweis um Enn vun der Zeremonie a gëtt begleet vu Cheers a Feier. D'Breechung vum Glas symboliséiert d'Zerstéierung vum Hellege Tempel zu Jerusalem an déngt als Erënnerung un d'Geschicht an d'Widderstandsfäegkeet vum jiddesche Vollek.

Tëschefäll wéi dës ënnersträichen d'Wichtegkeet vu Sécherheetsmoossnamen während reliéisen a kulturellen Traditiounen. Hochzäitsplazen solle suergen datt richteg Moossnamen op der Plaz sinn fir Accidenter a Verletzungen ze vermeiden. Zousätzlech sollten d'Participanten virsiichteg ausüben a suergen datt se gutt iwwer déi potenziell Risiken, déi mat dëse Ritualen verbonne sinn, informéiert sinn.

