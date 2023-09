Bänner vu Graphen bidden eng besser Plattform fir Twistronics Studien

Eng nei Approche fir Twistronics-Studien mat Bänner vu Graphen kéint d'Fuerscher eng besser Kontroll iwwer den Twistwénkel ubidden an et méi einfach maachen d'elektronesch Effekter ze studéieren, déi entstinn aus Verdrehung a Spannung vun ugrenzend Schichten vun zweedimensionalen (2D) Materialien. Virdrun Twistronics Studien konzentréiert sech op d'Verdreifung vun zwee Flakelen vum Material an d'Stackelen, awer déi nei Band-baséiert Technik erlaabt eng méi kontinuéierlech Ännerung vum Twistwénkel, bitt besser Kontroll an erlaabt méi einfach Studie vun den elektroneschen Effekter.

Andeems Dir Schichten vun 2D Materialien stackelt an de Wénkel tëscht hinnen variéiert, hunn d'Fuerscher entdeckt datt se d'elektronesch Eegeschafte vun dëse Materialien änneren. Zum Beispill entwéckelt eng Bilayer vu Graphen e Bandspalt wann se a Kontakt mat sechseckegen Bornitrid gesat ginn. Dëst geschitt, well déi liicht falsch passend Schichten vu Graphen an hBN e Moiré-Supergitter bilden, wat e Bandspalt erlaabt. Andeems Dir d'Schichten weider verdreift an de Wénkel tëscht hinnen eropgeet, verschwënnt de Bandspalt.

Dës Fäegkeet fir elektronesch Eegeschafte z'änneren ouni d'chemesch Zesummesetzung vum Material z'änneren ass eng grondsätzlech nei Richtung an der Apparattechnik a gouf "Twistronics" genannt. Wéi och ëmmer, d'Kontrolléiere vun Twistwinkelen an assoziéiert Belaaschtung bleift eng Erausfuerderung, well verschidde Beräicher vun enger Probe kënnen verschidden elektronesch Eegeschaften hunn. Fir dëst ze iwwerwannen, hunn d'Fuerscher vun der Columbia University eng Bännerfërmeg Graphenschicht uewen op hBN geluecht a lues en Enn vum Bändchen mat engem piezo-atomesche Kraaftmikroskop gebéit. Dëst huet en Twistwénkel erstallt dee kontinuéierlech variéiert an en eenheetleche Belaaschtungsprofil dee virausgesot ka ginn.

D'Fuerscher konnten d'Belaaschtung an d'Twistwénkel kontinuéierlech ofstëmmen, wat hinnen en onendlechen Zougang zum "Phasediagram" vu verdrësselte Wénkel gëtt. Dëse Niveau vun der Kontroll erlaabt eng präzis Kartéierung vun der Ofhängegkeet vun der elektronescher Bandstruktur op Twistwénkel, wat net virdru méiglech war. Zousätzlech bitt déi nei Technik déi éischt Geleeënheet fir d'Roll vun der Belaaschtung an magesche Wénkel-Bi-Layer-Graphen-Systemer op eng reproduzéierbar Manéier ze moossen an nei Iddien opzemaachen fir d'elektronesch Bandstruktur a verdréchent Schichtsystemer ze kontrolléieren.

