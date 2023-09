Behuelen Flexibilitéit erliichtert Rapid Range Expansioun an Great-Tailed Grackles

Fuerscher vum Max Planck Institut fir Evolutionär Anthropologie, der University of California Santa Barbara, an der University of Rochester hunn entdeckt datt de Groussschwanz-Grackle, eng Vugelart, déi seng Bevëlkerung a ganz Nordamerika séier ausgebaut huet, säin Erfolleg verdankt. Verhalen. D'Fuerscher hunn erausfonnt datt d'groussschwanzgrackles hir Liewensraum Breet erhéicht hunn an ugepasst sinn fir a méi urbanen, ariden Ëmfeld ze liewen, am Géigesaz zu hirem noosten Familljemember, de Boot-tailed Grackle.

D'Studie, baséiert op Biergerwëssenschaftlech Observatioune vu Vugelvirgäng tëscht 1979 an 2019, huet opgedeckt datt d'Gräisser mat grousse Schwanz net einfach an nei Liewensraim geplënnert sinn, déi hir fréier Ufuerderungen entspriechen, awer aktiv hir Sortiment ausgebaut hunn andeems se hir Habitatvirléiften veränneren. Ëmgekéiert hunn d'Boot-tailed Grackles nëmmen hir Band liicht nërdlech geréckelt als Äntwert op de Klimawandel.

D'Fuerscher hunn och d'Roll vum Verhalen an der Fähegkeet vun de grousse Schwanzgräifen un nei Liewensraim unzepassen. Si hu festgestallt datt d'Bevëlkerung um Rand vun der Gamme méi Flexibilitéit a Persistenz am Verglach mat der Net-Rand Bevëlkerung huet. D'Fuerscher spekuléieren datt d'Persistenz et Individuen erlaabt Léisunge fir Erausfuerderungen an neien Ëmfeld ze fannen, während d'Verännerlechkeet an der Flexibilitéit bannent enger Bevëlkerung d'Chancen op eng erfollegräich Expansioun erhéicht.

D'Resultater ënnersträichen d'Wichtegkeet vu Flexibilitéit a Persistenz fir séier Expansiounsausdehnungen z'erliichteren a suggeréieren datt d'Verstoe wéi Arten wéi grouss Schwänzgrackelen sech un nei Ëmfeld upassen, Abléck ubidden fir ze hëllefen d'Offallende Spezies mat Ëmweltverännerungen ëmzegoen.

Source: Peer Community Journal (DOI: 10.24072/pcjournal.320)