D'Deep Secrets of Gondwana: Entdeckt d'Formation an d'Iwwerliewe vun engem antike Superkontinent

Gondwana, eng massiv Landmass déi viru Honnerte vu Millioune Joer existéiert huet, befaasst weider Wëssenschaftler, déi hir Geheimnisser entdecken. Dësen antike Superkontinent huet d'Land ausgesat, dat mir elo kennen als Afrika, Südamerika, de Mëttleren Osten, Indien, an Australien, geformt duerch d'kontinentale Ausbroch vu Gondwana virun iwwer 100 Millioune Joer.

Iwwer d'Joren hunn d'Fortschrëtter am Gebitt vun der Geologie d'Wëssenschaftler erlaabt e méi déif Verständnis vu Gondwana ze kréien, obwuel et nach vill ze entdecken ass. Eng rezent Etude gefouert vun engem internationale Team vu Fuerscher suggeréiert datt "super déif Diamanten" de Schlëssel hale kënnen fir d'Geheimnisser vun der Gondwana Formation an der Liewensdauer z'entdecken.

Wou war Gondwana?

Gondwana war an der südlecher Hemisphär etabléiert, déi haiteg Südamerika, Afrika, d'arabesch Hallefinsel, den indeschen Subkontinent, Antarktis, Madagaskar an Australasien ëmfaasst. Wëssenschaftler hunn laang gegleeft datt dësen Superkontinent tëscht 800 Millioune a 550 Millioune Joer entstanen ass.

De Begrëff "Gondwana" gouf vum éisträichesche Wëssenschaftler Eduard Suess geprägt a gouf ofgeleet vun enger Regioun am Zentralindien mat dem selwechten Numm. Am Sanskrit gëtt et als "Bësch vun de Gonds" iwwersat. D'Existenz vu Gondwana gouf ofgeleet aus Beweiser vu Fielsen a Fossilien, déi iwwer verschidden Deeler vun der Welt fonnt goufen, wat beweist datt dës Exemplare eemol matenee verbonne waren an net vun Ozeanen getrennt waren.

D'Roll vun Super Deep Diamonds

Geméiss den herrschenden Theorien ass Gondwana als Resultat vun der Kollisioun vu verschiddenen antike Kontinenter während der Spéit Precambrian Period geformt, dacks als "verluer Welt vu Gondwana" bezeechent. Et war ee vun zwee antike Superkontinenter, deen aneren ass Pangaea, déi sech an der fréierer Carboniferous Period geformt huet, virun ongeféier 335 Millioune Joer.

Wärend déi exakt geologesch Prozesser hannert dem Zyklus vun de Superkontinenter onkloer bleiwen, gëtt eng rezent Studie publizéiert an der Zäitschrëft Nature mam Titel "Sublithospheric Diamond Age and the Supercontinent Cycle" wäertvoll Abléck an d'Bildung vu Gondwana. D'Fuerscher hunn op d'Kristalliséierungsrecords vun sub-lithosphäreschen Diamanten vertraut, déi uginn datt dës Diamanten déif ënner der Äerduewerfläch geformt sinn an eréischt zougänglech ginn nodeems Gondwana virun 120 Millioune Joer ugefaang huet ze trennen.

Den Superkontinent Zyklus verstoen

Duerch hir Fuerschung huet d'Team entdeckt datt super déif Diamanten eng entscheedend Roll gespillt hunn fir d'Buoyancy an de Wuesstum vu Gondwana z'ënnerstëtzen. D'Diamanten, déi se studéiert hunn, goufen op der Äerduewerfläch duerch Vulkanausbréch viru ronn 90 Millioune Joer a Brasilien a Guinea, Westafrika deposéiert. Dës Diamanten entstanen tëscht Déiften vun 300 a 700 Kilometer ënner der Äerduewerfläch, a bidden weider Beweiser datt Südamerika an Afrika eemol Deel vum Gondwana Superkontinent waren.

Heefeg gestallte Froen (FAQs):

Q: Wat ass Gondwana?

A: Gondwana war en antike Superkontinent, dee virun honnerte vu Millioune Joer existéiert huet an dat haiteg Afrika, Südamerika, de Mëttleren Osten, Indien an Australien ausgemaach huet.

Q: Wéi gouf Gondwana geformt?

A: Gondwana ass geformt duerch d'Opdeelung vun engem nach méi grousse Superkontinent, a seng Formation huet d'Kollisioun vu verschiddenen antike Kontinenter involvéiert.

Q: Wat sinn super déif Diamanten?

A: Super déif Diamanten sinn Diamanten déi déif ënner der Äerduewerfläch geformt hunn a wäertvoll Informatioun iwwer geologesch Prozesser an d'Geschicht vun de Superkontinenter halen.

Q: Wéi eng Roll hunn super déif Diamanten an der Formation vu Gondwana gespillt?

A: Super déif Diamanten hunn d'Buoyancy an de Wuesstum vu Gondwana ënnerstëtzt, an hir Studie huet Abléck an de Superkontinentzyklus geliwwert.

Q: Wou war Gondwana lokaliséiert?

A: Gondwana war an der Südhallefkugel läit an huet Südamerika, Afrika, de Mëttleren Osten, Indien, Australien, Antarktis, Madagaskar an Australasien abegraff.

(Quelle: natureworldnews.com)