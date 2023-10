Global Erwiermung kann d'Verbreedung vu Coral Reef Predator erhéijen

By

D'global Erwiermung dréit net nëmmen zur Korallebleechung bäi, mee huet och d'Potenzial fir d'Bevëlkerung vu Kroun-vun-Däre-Starfish ze erhéijen, déi bekannte Feinde vu Koralleriffer sinn. Dës Starfish, an hirer erwuessener Stadium, si veritabel Feinde, déi Korallenriffe versennen. Wéi och ëmmer, als Juvenile handelen se als Kraiderbivoren a waarden op lieweg Korallen fir sech z'erhuelen ier se Korallerpredatoren ginn.

D'Wëssenschaftler vun der University of Sydney hunn Experimenter gemaach fir d'Resistenz vu jonke Kroun-vun-Däre-Stäre géint Hëtztstress ze testen. D'Experimenter zielen d'Konditioune vun de Marine Hëtztwellen ze mimikéieren, déi zu Korallebleechung a Mortalitéit féieren. D'Starfish ware mat Hëtztwellen-Szenarie mat Temperaturen vun 28°C bis 30°C ausgesat, a si hunn eng däitlech méi grouss Toleranz géint d'Hëtztwellebedéngungen am Verglach zu de Korallen gewisen.

D'Studie, publizéiert an der Zäitschrëft Global Change Biology, huet festgestallt, datt jonk Kroun-vun-Däre-Stärebëscher fäeg sinn héich Temperaturen bis zu 20 Deeg ze widderstoen. Dës Resistenz ass bal dräimol méi grouss wéi d'Hëtztintensitéit, déi d'Korallebleechung verursaacht. D'Resultater suggeréieren datt d'Erwiermungswaasser dës Starfish wierklech profitéiere kéint. D'Heefegkeet vu Korallerbëscher Liewensraum entstinn aus Korallerbleechung a Mortalitéit erlaabt hir Zuelen mat der Zäit eropzegoen.

Ozeanerwiermung ass eng direkt Bedrohung fir d'Iwwerliewe vu Korallen, mat verschiddene Korallenarten, déi a Regioune wéi d'Mëttelmier an de Great Barrier Reef an Australien verschwannen, déi schwéier Bleechung erliewen. Laut engem Bericht vun der australescher Regierung sinn 91% vun de Korallen vum Great Barrier Reef duerch Bleechung no enger längerer Summerhëtztwelle beschiedegt ginn.

Als Conclusioun stellt d'global Erwiermung eng bedeitend Bedrohung fir d'Koralleriffer net nëmmen duerch Bleechung, awer och duerch potenziell d'Prolifératioun vun der Kroun-vun-Däre-Stärefish ze förderen. D'Auswierkunge vum Klimawandel op Marine Ökosystemer ze verstoen ass entscheedend fir Konservatiounsefforten.

Quellen:

- Universitéit vu Sydney

- Global Change Biology Journal