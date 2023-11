Ris Dinosaurier Carcasses: Eng Vital Nahrungsquell fir Jurassic Predators

By

Nei Fuerschung suggeréiert datt fleeschend Dinosaurier evoluéiert hunn fir op rieseg Kadaveren als entscheedend Liewensmëttelquell ze kapitaliséieren. D'Etude, gefouert vu Wëssenschaftler vun der Portland State University zu Oregon a publizéiert an der Open-Access Journal PLOS ONE, entdeckt d'Iddi datt grouss Kadaveren, besonnesch déi, déi zu Sauropod Dinosaurier gehéieren, eng bedeitend Roll gespillt hunn fir méi grouss Carnivoren z'erhalen.

Fir dës Hypothese ze testen, hunn d'Fuerscher en Agent-baséiert Modell entwéckelt - eng virtuell Simulatioun vun engem Dinosaurier-Ökosystem baséiert op der Jurassic-alter Morrison Formation. Dës Simulatioun enthält fleeschend Dinosaurier wéi Allosaurus, grouss Sauropoden, hir Kadaveren, an eng onlimitéiert Versuergung vun jagbare Stegosauren. D'Fleeschdéieren am Modell krute spezifesch Charakteristiken zougewisen, déi hir Juegd- oder Scavenging-Fäegkeeten verstäerkt hunn, wat hinnen erlaabt Energie vu liewege Réi oder de Kadaver vu Sauropoden ze kréien.

D'Resultater vum Modell hunn uginn datt wann genuch Quantitéite vu Sauropod Carrion verfügbar waren, Scavenging gouf méi avantagéis wéi d'Juegd. Dës Erkenntnisser suggeréieren datt d'Fleesch an esou Ökosystemer spezialiséiert Eegenschafte evoluéiert hunn fir grouss Kadaver z'entdecken an auszenotzen. D'Fuerscher ënnersträichen datt wärend de Modell wäertvoll Abléck gëtt, et eng vereinfacht Representatioun vun engem komplexe System ass. Si erkennen datt zousätzlech Variablen, wéi verschidde Dinosaurierarten oder Charakteristike vun der Liewensgeschicht vun de simuléierten Dinosaurier, verschidde Resultater kënne produzéieren.

Laut den Erkenntnisser vun der Studie, Allosaurus, eng Zort Theropod Dinosaurier, konnt haaptsächlech op Sauropod Carrion als hir Haaptnahrungsquell erliewen. Och wann aner Kaméidi zougänglech war, huet d'natierlech Selektioun d'Spueren iwwer d'Juegd favoriséiert, wat zu enger méi héijer Fitness fir d'Scavenging Individuen resultéiert. D'Fuerscher proposéieren datt d'Allosaurier méiglecherweis gewaart hunn bis verschidde Sauropoden ëmkomm sinn, op hire Kadaveren feieren, a Fett an hire Schwänz späicheren fir z'erhalen bis déi nächst Saison. Dës Strategie mécht Sënn wéinst der kalorieräicher Natur vun engem eenzegen Sauropod-Karkasse, deen ongeféier 25 Allosaurier fir Wochen oder souguer Méint konnt ernähren. Ausserdeem waren Sauropoden dacks an der Ëmwelt vill.

Dës Etude beliicht d'potenziell Roll vu riesegen Dinosaurier-Karkassen bei der Form vun der Fudderökologie an der evolutiver Adaptatioun vu grousse Raubdéierenarten während der Jurassic Period. Andeems Dir eist Verständnis erweidert wéi d'Disponibilitéit vu Carrion d'Evolutioun vu Raubdéieren beaflosst, bäidroen dës Erkenntnisser zu eisem Wëssen iwwer Ökosystemer aus enger vergaangener Ära.

FAQ

Wat ass en Agent-baséiert Modell?

En Agent-baséiert Modell ass eng Zort Simulatioun déi e komplexe System duerstellt andeems se onofhängeg Entitéiten (Agenten) erstellen an hir Verhalen an Interaktiounen am System definéieren.

Wat ass e Sauropod Dinosaurier?

Sauropod Dinosaurier waren massiv, laanghalseg Kraider, déi während der Mesozoikum Ära gelieft hunn. Si waren duerch hir grouss Gréisst, laange Schwänz a véier-Been Haltung charakteriséiert.

Wat ass en Theropod Dinosaurier?

Theropod Dinosaurier waren eng Grupp vu bipedal Fleeschfleesch Dinosaurier, déi Arten wéi Allosaurus, Tyrannosaurus rex a Velociraptor enthalen.

Waren fleischeg Dinosaurier haaptsächlech Jeeër oder Scavengers?

D'Etude suggeréiert datt an Ökosystemer, wou grouss Kadaveren, wéi déi vun Sauropoden, verfügbar waren, d'Scavenging eng méi rentabel Fütterungsstrategie gouf wéi d'Juegd op fleeschend Dinosaurier.

Quelle: PLoS ONE (2023). DOI: 10.1371/journal.pone.0290459