Nei Fuerschung suggeréiert datt rieseg Dinosaurier-Karkassen, wéi déi vu Sauropod-Dinosaurier mat laangen Hals, als bedeitend Nahrungsquelle fir grouss fleischeg Feinde gedéngt hunn. D'Etude vu Cameron Pahl a Luis Ruedas vun der Portland State University, nieft hire Kollegen, verroden datt Fleesch iessen Dinosaurier an Ökosystemer reichend mat liewegen a doudege Réi gelieft hunn. D'Fuerscher proposéieren datt während der dréchener Saison, wa vill Déiere stierwen, d'Fleeschdéieren op d'Karkasse feieren an d'Fett an hire Schwänz späicheren fir se bis déi nächst dréchen Saison z'erhalen.

Fir dës Hypothese ze validéieren, hunn d'Wëssenschaftler eng vereinfacht virtuell Simulatioun vun engem Dinosaurier-Ökosystem benotzt, baséiert op der Jurassic-alter Morrison-Formatioun, déi am westlechen Nordamerika fonnt gouf. D'Simulatioun bestoung aus grousse Raubdéieren wéi Allosaurus, nieft Sauropoden, hire Kadaver, an eng onendlech Versuergung vun jagbare Stegosauren. D'Resultater vun der Simulatioun hunn bewisen datt grouss Theropoden, wéi den Allosaurus, sech kéinten evoluéieren fir haaptsächlech op Sauropod Carrion z'erhalen.

Wat besonnesch interessant war, war datt och wann aner Juegdfäegkeete fir d'Fleeschdéier verfügbar waren, de Selektiounsdrock favoriséiert d'Scavenging iwwer d'Juegd. D'Fuerscher hunn ofgeschloss datt d'Spuere vu Sauropod-Karkassen méi rentabel an esou Ökosystemer war. Dëst hindeit datt d'Raubdéieren an dësen Ëmfeld spezialiséiert Charaktere entwéckelt hunn fir grouss Kadaver effektiv z'entdecken an auszenotzen.

Et ass wichteg ze bemierken datt de Modell deen an dëser Fuerschung benotzt gëtt eng vereinfacht Abstraktioun vun engem komplexe System ass. Seng Resultater kéinte beaflosst ginn duerch d'Inklusioun vun zousätzleche Variabelen, sou wéi verschidden Dinosaurierarten oder verschidde Charakteristike vun der Liewensgeschicht vun de simuléierten Dinosaurier. Trotzdem werft dës Etude Liicht op d'potenziell Bedeitung vu riesegen Dinosaurier-Karkassen als Diätressource fir Fleeschraaft, erausfuerdert eist Verständnis vun antiken Ökosystemer an der Dynamik an hinnen.

