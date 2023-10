Naturvölker Representatioun an der NASA: Native American Ingenieuren a Wëssenschaftler feieren

Déi rezent erfollegräich Landung vun der NASA vun der InSight Raumschëff um Mars huet d'Opmierksamkeet op d'Ënnerrepresentatioun vun den Indianer a STEM (Wëssenschaft, Technologie, Ingenieur a Mathematik) Felder bruecht. Den Aaron Yazzie, en Navajo Ingenieur, huet eng entscheedend Roll an der Missioun gespillt an ass e Virbild fir Naturvölker Jugend ginn. Dem Yazzie seng Leeschtungen, zesumme mat deenen vun aneren Indianer Ingenieuren a Wëssenschaftler, werfen Liicht op d'Bäiträg vun dëser ënnerrepresentéierter Gemeinschaft.

Yazzie, deen an Arizona opgewuess ass, huet de Stanford ofgeschloss mat engem Ofschloss am Mechanical Engineering. Hien ass bei NASA's Jet Propulsion Laboratory ugeschloss a war Deel vum Team verantwortlech fir d'Landung vun engem Raumschëff um Mars. Yazzie erstallt den Drock-Inlet op der Hëllef Notzlaascht Sensor Subsystem, e bedeitende Bestanddeel deen entscheedend Daten iwwer Mars Atmosphär sammelt. Säin Erfolleg huet vill Native American Jugend inspiréiert, déi elo gesinn datt hir Dreem am STEM méiglech ass.

Awer Yazzie ass net deen éischten Indianer deen en Impakt am Raumfaartprogramm mécht. D'Mary Golda Ross, e Member vun der Cherokee Nation, war déi éischt Native American weiblech Ingenieur a Mathematiker. Si huet fir Lockheed Martin geschafft, mat der NASA op verschidde Projeten zesummegeschafft. De Ross huet eng vital Roll bei der Fortschrëtter vun der Agena Rakéit hir iewescht Stuf gespillt an huet operationell Ufuerderunge fir Raumschëffer entwéckelt, fir zum Apollo-Projet bäigedroen. Hir Leeschtungen, dorënner d'Schreiwen vum Planetary Flight Handbook vun der NASA, weisen hir bedeitend Bäiträg zur Weltraumfuerschung.

Den Jerry Elliott, en Osage- a Cherokee-Physiker, huet och Geschicht gemaach als ee vun den éischten Indianer fir e Physikstudium vun der University of Oklahoma ze kréien. Hie koum bei der NASA als Fluchmissiounsoperatiounsingenieur an huet eng entscheedend Roll an der Apollo 13 Missioun gespillt. Dem Elliott seng Berechnungen hunn gehollef d'Crew zréck op d'Äerd no engem Systemfehler ze guidéieren. Seng exemplaresch Leedung während dëser Missioun huet him déi prestigiéist Presidential Medal of Freedom verdéngt.

Dës Native American Ingenieuren a Wëssenschaftler hunn de Wee fir zukünfteg Generatiounen ausgemaach. Si hunn anerer inspiréiert fir Karriär am STEM ze maachen an hunn bedeitend Bäiträg zur Weltraumfuerschung gemaach. Hir Leeschtungen ënnersträichen d'Wichtegkeet vun der Diversitéit an de wëssenschaftleche Beräicher an déngen als Erënnerung datt jiddereen seng Dreem mat Engagement an Ausdauer erreechen kann.

