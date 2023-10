Oktober ass e faszinante Mount fir Skywatching-Enthusiaster, well et eng Vielfalt vun Himmelsphänomener bitt fir ze beobachten. Vu Planéiten, déi eng Pose um Himmel schloen, bis zu enger Sonnendäischtert "Ring of Fire" ass et fir jiddereen eppes ze genéissen.

Den 10. Oktober hunn Skywatchers d'Méiglechkeet d'Venus am Osten virum Sonnenopgang ze gesinn. Begleet vun engem schlanke Moundmound, gëtt d'Venus vum helle Häerz vum Léiw, de Léiw an dem blo-wäisse Stär Regulus verbonnen, fir e schéinen Himmelsdisplay ze kreéieren.

Ee vun de meescht erwaarten Eventer am Oktober ass de "Ring of Fire" Sonnendäischtert, deen am Oktober stattfënnt 14. Dëst Himmelsevenement wäert nëmmen am schmuele Wee vun der Annularitéit siichtbar sinn, déi vun Oregon bis Texas an Deeler vun Mexiko, Zentralamerika a Südamerika. Wéi och ëmmer, och déi ausserhalb vum Wee vun der Annularitéit kënnen nach ëmmer eng deelweis Sonnendäischtert gesinn.

Et ass wichteg ze bemierken datt d'Observatioun vun enger Sonnendäischtert e speziellen Aeschutz erfuerdert, wéi Sonnendäischtertbrëller oder e spezialiséierte Sonnefilter. Skywatchers kënnen och indirekt Gesiichtsmethoden benotzen wéi e Pinhole-Projektor fir d'Eclipse sécher ze beobachten. Déi nächst total Sonnendäischtert wäert den 8. Abrëll 2024 optrieden, a wäert iwwer d'USA zéien.

Den 23. Oktober hänkt de Mound, ongeféier 70% beliicht, just ënner dem Ringplanéit Saturn um Nuetshimmel. Andeems Dir no Süden eng Stonn oder zwou no Sonnenënnergang kuckt, kënnen d'Beobachter dës atemberaubend Himmelsausrichtung Zeien. Den Owend duerno gëtt de Mound just am Oste vum Saturn hänke gesinn, wat eng aner Geleeënheet bitt fir sech iwwer dës Himmelspaarung ze bewonneren.

Fir de Mount op enger héijer Note ofzeschléissen, den 28. Oktober kommen de Vollmound an de Jupiter no genuch fir eng beandrockend Vue um Himmel ze kreéieren. Dës zwee hell Objete wäerten e beandrockende visuelle Display fir Skywatchers bidden.

Den Oktober ass wierklech e Mount voller Himmelskierper fir Skywatching-Enthusiaster. Egal ob et de "Ring of Fire" Sonnendäischtert beobachtet oder sech iwwer d'Himmelsausrichtung vu Planéiten an de Mound bewonnert, et ginn eng Onmass Wonner fir um Nuetshimmel ze entdecken.

Definitiounen:

- Himmelsphenomener: Eventer oder Optriede déi um Himmel geschéien, sou wéi Sonnendäischtert, Ausriichtung a planetaresch Positiounen.

– Ronn Sonnendäischtert: Eng Aart vu Sonnendäischtert wou de Mound d'Sonn net komplett ofdeckt, a léisst e Ring vu Sonneliicht ronderëm d'Moundkante siichtbar.

- Indirekt Sichtmethod: E séchere Wee fir eng Sonnendäischtert oder aner helle Himmelsobjekter ze beobachten ouni direkt op d'Sonn ze kucken, wéi zum Beispill e Pinhole-Projektor ze benotzen.

Quellen:

- NASA JPL (Twitter)