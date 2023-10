Millioune Leit preparéieren sech op Annular Sonnendäischtert an Amerika

Millioune vu Leit uechter Amerika preparéiere sech gär op eng selten a faszinéierend astronomesch Event. E Samschdeg wäert eng annular Sonnendäischtert optrieden, déi e schaarf Schleier vun Oregon a Brasilien werfen. Dëst Phänomen wäert e brennende orange Rand am Himmel kreéieren, deen nëmmen e puer Minutten ze gesinn ass.

Eng annular Sonnendäischtert geschitt wann de Mound tëscht der Sonn an der Äerd passéiert, wat e "Ring of Fire" Effekt erstellt. Dat geschitt wéinst der liicht ovularer Ëmlafbunn vum Mound, wat dozou bruecht huet, datt hien während der Sonnendäischtert op sengem wäitste Punkt vun der Äerd steet.

An den USA wäert d'Eclipse an Staaten wéi Oregon, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico an Texas sichtbar sinn. D'Eclipse wäert iwwer e 125 Meile-breet Wee vun der Annularitéit tëscht Mëttes an 1 Auer Ostzäit reesen. Aner Deeler vum Land, dorënner Stied wéi Seattle, Los Angeles, Las Vegas, an Houston, erliewen eng partiell Sonnendäischtert.

Et ass wichteg ze bemierken datt direkt op d'annulär Sonnendäischtert kucken ouni richteg Schutzausrüstung Schued un den Ae verursaache kann. Wëssenschaftler an Experten roden Zuschauer passenden Ausrüstung ze benotzen fir hir Sécherheet ze garantéieren wärend der Sonnendäischtert.

Verschidde Eventer a Versammlungen si geplangt laanscht de Wee vun der Annularitéit, rangéiert vu klenge lokale Parteien bis méi grouss Fester. Teleskope ginn am Oregon opgestallt, an de San Francisco's Exploratorium wäert d'Evenement aus Utah livestreamen. Ausserdeem preparéiert d'Stad Marysvale, Utah, sech op en Flux vu Besucher an organiséiert eng dräi Deeg Feier.

D'Däischtert wäert och duerch Texas kräizen, dorënner d'Stad San Antonio. Dës Regioun ass glécklech genuch am Wee vun der annularer Sonnendäischtert vum Samschdeg ze sinn an enger totaler Sonnendäischtert déi nächst Abrëll optrieden. Opreegung an Erwaardung hu sech zu San Antonio opgebaut, wou d'Wëssenschaftler an d'Awunner gespaant op dësem rare Event gewaart hunn.

Dës annular Sonnendäischtert bitt eng eenzegaarteg Geleeënheet fir Leit aus alle Liewensraim zesummen ze kommen an eis Plaz am groussen an onendlechen Universum ze bewonneren. Et déngt als Erënnerung datt mir all datselwecht Heem an dësem erweiderten Kosmos deelen.

Definitiounen:

- Annular Sonnendäischtert: Eng Zort Sonnendäischtert déi geschitt wann de Mound um wäitste Punkt vun der Äerd ass,