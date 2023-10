By

Fuerscher vun der Zhejiang Universitéit hunn eng nei Method entwéckelt fir den Transport vu Radionukliden oder Verschmotzungen duerch kleng Skala gebrach Granit mat geotechnescher Zentrifugemodelléierung ze simuléieren. Dëst ass besonnesch wichteg fir déi laangfristeg Transportprobleemer a grousse raimlechen a laangen temporäre Skalen ze verstoen. Déif geologesch Entsuergung ass eng allgemeng akzeptéiert Method fir d'Gestioun vu radioaktiven Offäll, awer et besteet de Risiko vu potenziellen Auslafen oder Ännerungen am geologeschen Ëmfeld, wat zu der Migratioun vu Radionukliden an d'Biosphär féieren kéint.

Traditionell Feldiwwerwaachungsmethoden waren net genuch fir dës laangfristeg Transportprobleemer unzegoen. Wéi och ëmmer, d'Fuerscher hunn d'Kapazitéite vun der 3D Drécktechnologie benotzt fir en eenzegaartege strukturellen Design fir gebrochene Fielsproben mat justierbarer Permeabilitéit ze kreéieren. Andeems se dëst mat engem zouene Kontrollapparat kombinéiert hunn, konnte si souwuel normal-Schwéierkraaft wéi och Hyper-Schwéierkraaft Experimenter maachen fir d'Barriärleistung vu gebrochene Fielsen mat niddereger Permeabilitéit ze bewäerten.

Den Hyper-Schwéierkraaft Experiment gouf ursprénglech benotzt fir den Transport vu kontaminéierte Substanzen a Buedem ze simuléieren, awer seng Effekter op gebrach Fiels blouf onbekannt. D'Fuerscher hunn den 3D-gedréckte Frakturnetzmodell an den Hyper-Gravitatiounsexperiment benotzt fir dës Wëssenslück ze fëllen. D'Resultater weisen datt dës Methodik d'laangfristeg Barrièreleistung vu gebrochenen Fiels mat niddereger Permeabilitéit erfollegräich evaluéiere konnt.

Dësen Duerchbroch huet bedeitend Implikatioune fir d'Feld vun der déif geologescher Entsuergung. D'Fuerscher hoffen datt hir Erkenntnisser weider Exploratioun vum Potenzial vun Hyper-Schwéierkraaft Experimenter an 3D-gedréckte Frakturnetzwierker inspiréiere fir d'laangfristeg Viabilitéit vun Entsuergungsmethoden ze bewäerten. Dës Fuerschung mécht nei Méiglechkeeten op fir den Transport vu Radionukliden oder Verschmotzungen a gebrochene Fiels ze studéieren an d'Sécherheet vun der déifgeologescher Entsuergung vun nuklearen Offäll ze verbesseren.

Source: Wenjie Xu et al, "Hyper-Schwéierkraaft Experiment vun solute Transport an gebrach Rock an Evaluatioun Method fir laangfristeg Barrière Leeschtung," Rock Mechanics Bulletin (2023). DOI: 10.1016/j.rockmb.2023.100042