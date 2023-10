Wëssenschaftler analyséieren d'Verdeelung vun Neandertaler DNA bei modernen Mënschen

Wëssenschaftler vun der Universitéit vu Genf (UNIGE) hunn eng Etude gemaach, déi d'Verdeelung vun Neandertaler DNA an de Genome vu modernen Mënschen an de leschte 40,000 Joer analyséiert. D'Etude, publizéiert an Science Advances, gëtt Abléck an déi gemeinsam Geschicht vun Neandertaler a modern Mënschen.

D'Etude weist datt modern Mënschen, déi aus Afrika stamen, ugefaang hunn Neandertaler am westlechen Deel vun Eurasia virun 40,000 Joer z'ersetzen. Dësen Ersatz ass graduell iwwer e puer Joerdausend geschitt, wat zu der Integratioun vun Neandertaler DNA an de Genome vu modernen Mënschen gefouert huet.

D'Fuerscher hunn d'Präsenz vun Neandertaler Introgressiounsgradienten no mënschlech Expansioune ënnersicht andeems d'eurasesch Paleogenome analyséiert goufen. Si hunn erausfonnt datt d'Ausdehnung aus Afrika zu raimleche Gradienten vun der Neandertaler Hierkonft gefouert huet, déi duerch d'Zäit bestoe bliwwen ass. D'Expansioun vu fréie neolithesche Baueren huet eng bedeitend Roll gespillt fir d'Neandertaler Introgressioun an europäesche Populatiounen ze reduzéieren am Verglach mat asiatesche Populatiounen.

Genom Sequenzéierung a Comparativ Analyse hunn festgestallt datt Neandertaler a modern Mënschen sech interbred hunn, wat zu ongeféier zwee Prozent vun Neandertaler DNA an den haitegen Eurasians resultéiert. Dëse Prozentsaz variéiert liicht tëscht Regioune vun Eurasia, mat asiatesche Populatiounen e bësse méi héich Undeel vun Neandertaler DNA wéi europäesch Populatiounen.

Eng Hypothese fir dësen Ënnerscheed z'erklären ass datt d'natierlech Selektioun ënnerschiddlech Effekter op Neandertaler Genen a verschiddene Populatiounen hat. Wéi och ëmmer, d'UNGE Fuerscher proposéieren eng alternativ Hypothese op Basis vu Migratiounsstroum. Hir Hypothese no, wat ee méi wäit vun Afrika ewech beweegt, wat den Undeel vun der Neandertaler-DNA méi héich ass, well Neandertaler virun allem an Europa waren.

Fir dës Hypothese ze testen, hunn d'Fuerscher eng Datebank vu méi wéi 4,000 Genome vun Individuen benotzt, déi an de leschten 40 Joerdausend an Eurasia gelieft hunn. Déi statistesch Analysen hu gewisen datt Paleolithesche Jeeër-Sammler an Europa e bësse méi héich Undeel vun Neandertaler DNA haten wéi déi an Asien. Wéi och ëmmer, wärend dem Iwwergang an d'neolithesche Period ass den Undeel vun der Neandertaler DNA an europäesche Populatiounen ofgeholl. Dëse Réckgang ass zesummegefall mat der Arrivée vun den éischte Baueren aus Anatolien, déi e méi nidderegen Undeel vun Neandertaler DNA gedroen hunn. Zwëschenzäit tëscht dëse Baueren an den europäesche Populatiounen huet d'Neandertaler DNA weider verdünnt.

D'Etude beliicht d'Benotzung vun antike Genomen an archäologeschen Donnéeën fir d'Geschicht vun hybridiséierte Spezies ze verfolgen. Et bitt och e Referenz fir zukünfteg Studien fir genetesch Profiler z'entdecken déi vun der Moyenne ofwäichen an avantagéis oder negativ Auswierkunge kënnen hunn.

Quellen:

- Science Advances: "Vergaangenheet mënschlech Expansioune hunn d'raimlech Muster vun der Neandertaler Vorfahren geformt"

- Universitéit vu Genf: "Vergaangenheet Mënsch Expansioune geformt de raimleche Muster vun Neandertaler Vorfahren"