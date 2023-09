Nei Method Erlaabt simultan Genmodifikatioun bei Déieren

Fuerscher vun der ETH Zürich hunn eng Method entwéckelt, déi verschidde Genmodifikatiounen an den Zellen vun engem eenzegen Déier mat der CRISPR-Cas Genschéier erlaabt. D'Zellen an eenzel Organer ginn op eng mosaikähnlech Manéier genetesch modifizéiert, mat all Zell huet nëmmen ee Gen geännert. Dës Method erlaabt d'Wëssenschaftler d'Effekter vu verschiddene Genännerungen an engem eenzegen Experiment ze studéieren.

D'Fuerscher hunn dës Approche erfollegräich bei erwuessene Mais applizéiert, wat déi éischte Kéier markéiert datt et an liewegen Déieren gemaach gouf. Si hunn den adeno-assoziéierte Virus (AAV) benotzt fir Instruktioune fir d'Zellen vun de Mais fir Gen Zerstéierung ze liwweren. Andeems se d'Mais mat enger Mëschung vu Viren infizéiert hunn, déi verschidden Instruktioune droen, konnte si verschidde Genen an den Zellen vum Gehir ausschalten.

Mat dëser Method hunn d'Fuerscher nei Abléck an eng rar genetesch Stéierung bei Mënschen, bekannt als 22q11.2 Läschsyndrom. Si konzentréiere sech op 29 Genen an der chromosomaler Regioun, déi mat der Krankheet assoziéiert ass, an entdeckt datt dräi vun dësen Genen eng bedeitend Roll bei der Gehirzelldysfunktion spillen. D'Etude huet och Mustere an de Mauszellen opgedeckt, déi un Schizophrenie an Autismus Spektrum Stéierungen erënneren. Dës nei Informatioun kann potenziell zur Entwécklung vun Drogen féieren, déi fir déi anormal Genaktivitéit kompenséieren.

D'Method huet Uwendungen doriwwer eraus dës speziell genetesch Stéierung ze studéieren. Et kann benotzt ginn fir aner genetesch Stéierungen a Krankheeten mat multiple Genen involvéiert ze studéieren. D'Fuerscher plangen d'Zuel vun de modifizéierten Genen vun den aktuellen 29 op e puer Honnert pro Experiment ze erhéijen. Si hunn e Patent op d'Technologie ugewannt a grënnen e Spin-Off fir dës Method weider z'entwéckelen an ze benotzen.

