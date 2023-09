D'Zukunft vun der genetescher Fuerschung: Fortschrëtter an der CRISPR Technologie

Fuerscher vun der ETH Zürich hunn bedeitend Fortschrëtter am Beräich vun der genetescher Modifikatioun gemaach mat hirer neier Method, déi hinnen erlaabt all Zell anescht an Déieren genetesch ze modifizéieren. Dës Duerchbriechungstechnik huet d'Potenzial fir d'genetesch Fuerschung ze revolutionéieren andeems d'Wëssenschaftler d'Effekter vu multiple Genmodifikatiounen an engem eenzegen Experiment studéiere kënnen. Virdru missten d'Fuerscher vill Déierenexperimenter maachen, jidderee konzentréiert sech op eng aner Genmodifikatioun. Déi nei Method, mat der CRISPR-Cas Gen Schéier, mécht gläichzäiteg verschidde Genännerungen an den Zellen vun engem eenzegen Déier, ähnlech wéi e Mosaik. Wärend all Zell nëmmen ee Gen geännert huet, variéieren d'Modifikatiounen iwwer verschidden Zellen am Uergel, wat präzis Analyse erlaabt.

An enger banebriechend Studie publizéiert an der Natur, hunn d'ETH Zürich Fuerscher dës Method erfollegräich op erwuesse Mais applizéiert. Andeems se den adeno-assoziéierten Virus (AAV) als Liwwersystem benotzen, konnten se spezifesch Genen an de Maiszellen zielen an änneren. D'Fuerscher konzentréieren sech op 29 Genen déi am Mausgehir aktiv sinn an hunn d'RNA Profiler vun eenzelne Gehirzellen studéiert nodeems all Gen geännert gouf. Duerch dës Analyse hunn se dräi Genen entdeckt déi haaptsächlech verantwortlech sinn fir Gehirzelldysfunktioun an enger seltener genetescher Stéierung bekannt als 22q11.2 Läschsyndrom. Zousätzlech hu se Mustere an de Mauszellen fonnt, déi Symptomer vu Schizophrenie an Autismus Spektrum Stéierunge gleewen.

D'Kapazitéit fir genetesch Stéierunge bei voll ugebauten Déieren ze studéieren féiert d'Fuerschung am Feld wesentlech weider. Déi nei Technik ass besonnesch wäertvoll fir komplex Krankheeten wéi Schizophrenie, wou verschidde Genen eng Roll spillen. Dës Method kann benotzt ginn fir déi anormal Aktivitéit vun Genen z'ënnersichen an Drogen z'entwéckelen déi dës Anomalie kompenséieren kënnen. D'Fuerscher sichen schonn d'Zuel vun de modifizéierten Genen pro Experiment vun 29 op e puer honnert auszebauen, wat d'Approche nach méi staark mécht.

D'ETH Zürich huet e Patent op dës innovativ Technologie ugewannt, an d'Fuerscher plangen e Spin-Off opzebauen fir d'Method weider z'entwéckelen an ze benotzen. D'Fortschrëtter an der CRISPR Technologie hunn endlos Méiglechkeeten fir biomedizinesch Fuerschung opgemaach, wat d'Wëssenschaftler erlaabt e Räichtum vun Informatioun aus engem eenzegen Experiment ze kréien an d'Sich no de molekulare Ursaache vu komplexe genetesche Krankheeten ze beschleunegen.

