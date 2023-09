Genetesch manipuléiert Bakterien transforméieren Plastiksoffall a wäertvoll Chemikalien

Eng Grupp vu Wëssenschaftler huet genetesch manipuléiert Bakterien entwéckelt, déi d'Fäegkeet hunn Plastiksoffall effizient a wäertvoll Chemikalien ëmzewandelen, laut enger Etude publizéiert an Nature Communications. Plastiksverschmotzung ass eng wuessend global Kris déi schwéier Auswierkungen op d'Ëmwelt, d'Wëld a Mënschheet huet. Eng potenziell Léisung ass Plastik an nëtzlech Produkter mat manipuléierte Mikroorganismen ze recycléieren, awer dës Approche war komplex an Erausfuerderung.

An dëser Etude hunn d'Fuerscher gefouert vum Ting Lu an dem James Collins zwee genetesch modifizéiert Stämme vu Pseudomonas putida entworf, eng Buedembakterie, fir Polyethylenterephthalat (PET) opzebauen, eng vun den heefegsten Aarte vu Plastik. All Stamm gouf entwéckelt fir ee vun deenen zwee Nebenprodukter ze briechen, déi während der chemescher Zersetzung vu Plastik optrieden: Terephthalicsäure an Ethylenglycol.

Duerch d'Kombinatioun vun dësen zwee Stämme an e Konsortium, hunn d'Fuerscher festgestallt datt si fäeg sinn méi héich Effizienz z'erreechen am Verglach mat enger eenzeger Stamm déi béid Nebenprodukter veraarbecht huet. D'Bakterien konnten och de Plastik weider upcycle andeems se en an e biodegradéierbare Polymer mam Numm PHA a Muconat ëmgewandelt ginn, wat benotzt ka ginn fir Polyurethan an Adipinsäure ze produzéieren. Polyurethan gëtt allgemeng a Klebstoff, Beschichtungen an Isolatioun benotzt, während Adipinsäure benotzt gëtt fir Nylon ze fabrizéieren.

D'Resultater vun dëser Etude suggeréieren datt Ingenieursmikrobialgemeinschaften eng verspriechend an effektiv Approche fir d'Upcycling vu Polymere kéinte sinn an d'Ëmweltnohaltegkeet förderen. D'Fuerscher gleewen datt d'Konzept an d'Strategien, déi an dëser Etude benotzt ginn, och fir d'Behandlung vun aner Plastiksarten applicabel sinn.

Dës banebriechend Fuerschung weist d'Potenzial fir genetesch manipuléiert Bakterien fir de Problem vun der Plastiksverschmotzung unzegoen an Offall a wäertvoll Chemikalien a Produkter ze transforméieren. Andeems mir d'Kraaft vun der synthetescher Biologie ausnotzen, kënne mir ee Schrëtt méi no sinn fir innovativ Léisunge fir déi global Plastikskris ze fannen.

