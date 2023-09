D'Geheimnisse vu Patescibakterien opmaachen: Nei Abléck an hire Liewensstil a molekulare Mechanismen

Patescibacteria, eng Grupp vu enigmateschen a klenge Mikroben, hu laang Wëssenschaftler verwonnert wéinst hiren eenzegaartegen Iwwerliewensstrategien. Wärend nëmmen e puer Aarte vu Patescibakterien am Labo kultivéiert kënne ginn, gi se a verschiddenen Ëmfeld fonnt a si bekannt fir op de Surfaces vu méi groussen Hostmikroben ze wunnen.

Traditionell hunn d'Fuerscher observéiert datt Patescibakterien d'Gen feelen, déi néideg sinn fir Schlëssel-Liewenshaltungsmoleküle wéi Proteinen, Fettsäuren an Nukleotiden. Dëst huet zu der Hypothese gefouert datt dës Bakterien op aner Bakterien vertrauen fir dës Ufuerderungen ze erfëllen.

Eng rezent Etude publizéiert an Cell huet Liicht op de mysteriéise Liewensstil vu Patescibacteria beliicht andeems se hir molekulare Mechanismen entfalen. Dësen Duerchbroch gouf méiglech gemaach duerch d'Entwécklung vun enger Method fir dës Bakterien genetesch ze manipuléieren, an nei Weeër fir Fuerschung opzemaachen.

Ënnert de betraffene Fuerschungsteams, gefouert vum Joseph Mougous vun der University of Washington School of Medicine an Howard Hughes Medical Institute, staamt hiren Interessi un Patescibacteria aus der Tatsaach datt dës Bakterien Deel vun der "mikrobieller donkeler Matière" sinn. Mikrobiell donkel Matière bezitt sech op dat genetescht Material vu schlecht verstane Bakterien, déi sech a grousser genomesch Analysen optrieden.

Déi spezifesch Grupp vu Patescibakterien, déi an dëser Fuerschung studéiert ginn, gehéiert zu de Saccharibakterien, déi allgemeng am mënschleche mëndleche Mikrobiom fonnt ginn. Notamment vertrauen Saccharibakterien op Actinobacteria als hire Host an der mëndlecher Kavitéit. Duerch genetesch Manipulatioun vun Saccharibakterien hunn d'Fuerscher essentiell Genen fir hire Wuesstum identifizéiert an entdeckt méiglech Faktoren, déi an hirer Interaktioun mat Hostzellen involvéiert sinn.

Dës Faktore enthalen Zelloberflächestrukture fir Uschloss un Hostzellen an e spezialiséierte Sekretiounssystem fir Nährstofftransport. Time-lapse mikroskopesch fluoreszent Imaging huet de komplexe Liewenszyklus vu Saccharibakterien opgedeckt, mat e puer handelen als Mammenzellen a generéieren kleng Schwarmer Nofolger déi no nei Hostzellen sichen.

Andeems se sech an d'Genetik a Mechanismen vu Patescibacteria verdéiwen, hoffen d'Fuerscher hir potenziell biotechnologesch Uwendungen opzemaachen an e méi déif Verständnis vun de Rollen ze kréien, déi vun dëse mysteriéisen Organismen gespillt ginn. Dës Fuerschung gouf méiglech gemaach duerch kollaborativ Efforten erliichtert vum Microbial Interactions & Microbiome Center (mim_c), wou Fuerscher aus verschiddenen Disziplinnen zesummekommen fir Mikrobiomestudien ze förderen.

Insgesamt gëtt dës Studie e entscheedende Abléck an d'Biologie vu Patescibakterien a leet de Grondlag fir weider Ermëttlungen an hiren eenzegaartege Liewensstil a Funktiounen.

