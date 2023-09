Gene Entdeckung verbessert d'Verständnis vu Wuerzelhaarwachstum an Nitratfërderung a Gräser

Fuerscher vun der Washington State University hunn e Gen identifizéiert, genannt "BUZZ", deen eng entscheedend Roll am Wuesstum vun Roothoer bei Planzen spillt. Root Hoer si kleng Strukturen déi Planzen hëllefen Waasser an Nährstoffer aus dem Buedem ze absorbéieren. D'Entdeckung vun dësem Gen werft net nëmmen d'Liicht op d'Mechanismen vum Wuerzelwachstum, awer huet och d'Potenzial fir nohalteg Ernteproduktioun ze verbesseren.

De BUZZ-Gen gouf fonnt fir d'Wurzelwachstum ze reguléieren, souwuel wat d'Rate an d'lateral Root-Initiatioun ugeet, als Äntwert op d'Konzentratioun vun Nitrater am Buedem. Stickstoff ass e wesentlecht Nährstoff fir de Planzewachstum, an Nitrater sinn eng primär Quell vu Stickstoff. Versteesdemech wéi Planzen Nitrater fannen a benotzen kann bedeitend Implikatioune fir d'Landwirtschaft, Düngungspraktiken an ökologesch Nohaltegkeet hunn.

Interessanterweis gëtt de BUZZ Gen op nidderegen Niveauen ausgedréckt a war nach ni virdru beschriwwe ginn. Dëst huet seng Identifikatioun Erausfuerderung gemaach. Et gëtt ugeholl datt de Gen iwwer verschidde Grasaarten konservéiert ass, dorënner wichteg Kulturen wéi Weess, Reis, Mais a Gerste. D'Verbesserung vun der Fäegkeet vun dëse Kulturen fir Nitrater ze fannen an effektiv ze benotzen kann e groussen Impakt op d'global Liewensmëttelproduktioun hunn.

D'Fuerscher verdéiwen elo méi déif an d'Mechanismen, déi vum BUZZ-Gen kontrolléiert ginn. Andeems se d'spezifesch Funktioune vun dësem Gen entfalen, hoffen se méi Abléck an Nitratfërderung an Entwécklung vum Rootsystem z'entdecken.

D'Etude gouf vu PhD Studenten aus dem Washington State University Labo gefouert, zesumme mat Mataarbechter vun aneren Institutiounen. D'Resultater ënnersträichen d'Wichtegkeet vun der Basisfuerschung fir fundamental biologesch Prozesser ze verstoen, déi schlussendlech zu prakteschen Uwendungen an der Ernteverbesserung an der Nohaltegkeet féieren.

