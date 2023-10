Déi mechanesch Effekter vun der Ausübung op Muskelwachstum Exploréiert mat enger innovativer Gel Mat

By

Ausübung ass bekannt fir vill Virdeeler fir eise Kierper ze hunn, ënner anerem eis Muskele méi staark a méi tonéiert ze maachen. Wéi och ëmmer, déi exakt Mechanismen hannert dësem Prozess sinn e Geheimnis bliwwen. Fuerscher um MIT hunn eng eenzegaarteg Übungsmat aus Hydrogel entwéckelt, déi et hinnen erlaabt déi reng mechanesch Effekter vun der Übung op mikroskopeschem Niveau ze studéieren.

D'Gel Mat, ähnlech a Gréisst wéi e Véierel, enthält kleng magnetesch Partikelen. Andeems Dir en externe Magnéit ënner der Matte benotzt fir dës Partikelen ze beweegen, kann de Gel gemaach ginn fir ze wackelen wéi eng vibréierend Matte, simuléiert d'Kräfte, déi d'Muskele während der Ausübung erliewen. Muskelzelle ginn um Gel ugebaut, an d'Fuerscher beobachten wéi se op déi mechanesch Übung reagéieren, déi vun de Magnéitschwéngungen erstallt ginn.

Déi éischt Erkenntnisser weisen datt konsequent mechanesch Übung kann Muskelfasern an enger koordinéierter Richtung wuessen. Dës ausgeriicht an ausgeübt Faseren si fäeg zesummen ze kontraktéieren. Dëst hindeit datt de Gel benotzt ka ginn fir de Wuesstum vun Muskelfaseren ze guidéieren, wat potenziell zu der Schafung vun organiséierte Blieder vu festen a funktionnelle Muskelen féiert. Esou Muskele kéinten a mëll Roboteren benotzt ginn oder fir beschiedegt Stoffer ze reparéieren.

Dr Ritu Raman, vum MIT, hofft datt dës nei Plattform fäeg ass d'Muskelwachstum no enger Verletzung ze hëllefen oder d'Effekter vum Alterung ze reduzéieren. Duerch besser Verständnis wéi verschidde mechanesch Kräften, besonnesch Übung, Muskelgewebe um celluläre Niveau beaflossen, kënnen d'Fuerscher innovativ Weeër entwéckelen fir d'Mobilitéit bei Leit mat Motorkrankheeten ze restauréieren an flexibel Roboteren ze kreéieren.

D'Gel Mat, genannt 'MagMA' (Magnetic Matrix Actuation), bitt eng netinvasiv Method fir Muskelfaser ze formen an hir Äntwert op d'Ausübung ze studéieren. D'Fuerscher plangen dësen innovative Gel ze benotzen fir aner Zellarten ze studéieren an hir Äntwert op mechanesch Stimulatioun.

Dës Etude stellt eng nei Approche vir fir Muskelzellen ze encouragéieren fir hire Wuesstum auszegläichen an ze koordinéieren mat enger wackeleg Gel Mat. Dëst huet d'Potenzial fir Muskelgewebe Engineering ze förderen an eist Verständnis vun den Impakt vu mechanesche Kräften op Zellverhalen ze verdéiwen.

