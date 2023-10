Etude fënnt méi héich Tariffer vu Binge Iessen ënner LGBTQ+ Jugendlecher

Eng rezent Studie publizéiert am Journal of Eating Disorders weist datt lesbesch, homosexuell a bisexuell (LGB) Jugendlecher an den USA eng wesentlech méi héich Prävalenz vu Binge-Iessen am Verglach zu hiren heterosexuellen Kollegen hunn. D'Studie, gefouert vum Dr Jason Nagata vun der University of California, San Francisco, suggeréiert datt d'Diskriminéierung an d'Stigma vun der LGBTQ+ Jugend zu dësem erhéicht Risiko vu gestéierten Iessen bäidroe kënnen.

D'Fuerscher analyséiert Daten vun iwwer 10,000 Jugendlecher vun 10 bis 14 Joer, déi un der Adolescent Brain Cognitive Development Study deelgeholl hunn. Si hunn erausfonnt datt LGB Jugendlecher méi wéi duebel sou wahrscheinlech waren fir Binge-Iessen ze mellen, wat charakteriséiert ass duerch ongewéinlech grouss Quantitéiten un Iessen ze verbrauchen an d'Gefill net fäeg ze iessen ze stoppen. D'Etude huet och opgedeckt datt adolescent Jongen eng 28% méi héich Wahrscheinlechkeet haten fir Binge Iessen ze engagéieren am Verglach mat Meedercher.

Laut Dr Kyle Ganson, e Co-Autor vun der Studie, kann dës Geschlechtdifferenz mat de Jongen de Wonsch no Muskularitéit an enger méi grousser Physik verbonne sinn. Jongen, déi dës Ziler ustriewen, kënne méi grouss Volumen u Liewensmëttel konsuméieren, wat zu dacks Episoden vu Binge-Iessen féieren kann.

Binge Iessstéierung, obwuel ënnerstudéiert an dacks falsch verstanen ass, ass déi heefegst Iessstéierung an den USA.

D'Etude ënnersträicht d'Wichtegkeet vun engem passenden Ënnerstëtzung fir Jugendlecher mat Iessstéierungen. Eng ëmfaassend Approche mat mentaler Gesondheets-, Medizin- an Ernährungsfachleit ass entscheedend fir effektiv Behandlung. Dr Nagata betount datt d'Gesondheetsversuerger inklusiv a begréissend Ëmfeld fir LGBTQ+ Jugend solle kreéieren wéinst hirem méi héije Risiko fir Iessstéierungen z'entwéckelen.

Als Conclusioun werft dës Etude Liicht op d'Differenzen an der Binge-Iess-Prévalenz ënner LGBTQ+ Jugendlecher. Et ënnersträicht de Besoin fir geziilte Interventiounen an Ënnerstëtzungssystemer fir déi spezifesch Erausfuerderunge vun dëser vulnérabel Bevëlkerung unzegoen.

Source:

- Jason M. Nagata et al, D'sozial Epidemiologie vun der Binge-Iessstéierung a Verhalen an de fréie Jugendlechen, Journal of Eating Disorders (2023). DOI: 10.1186/s40337-023-00904-x