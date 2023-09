Neie Point-of-Care Assay fir Rapid Detektioun vum Monkeypox Virus

Eng proof-of-concept-Studie publizéiert am The Lancet Microbe stellt e verspriechende Point-of-Care Assay fir déi séier Detektioun vum Monkeypox Virus (MPXV) vir. D'Fuerscher aus Australien entwéckelt den Assay baséiert op isothermesch Amplifikatioun a CRISPR-Cas Technologie. Mat senger héijer Empfindlechkeet a Spezifizitéit huet den Assay gutt gemaach am Verglach zum Gold-Standard quantitativen Polymerase Kettenreaktioun (qPCR) Assay.

Monkeypox ass eng zoonotesch Krankheet verursaacht duerch MPXV, e groussen duebelstrengegen DNA Virus. Wärend haaptsächlech bei Männer gemellt, déi Sex mat Männer hunn, goufen Fäll och bei Fraen a Puppelcher observéiert. D'Weltgesondheetsorganisatioun (WHO) deklaréiert Monkeypox als ëffentlech GesondheetsNoutfall tëscht Juli 2022 a Mee 2023 wéinst sengem plötzlechen Entstoe, séierer Verbreedung a Mangel un Informatioun iwwer Impfungseffizienz.

Am Moment ass d'Gold-Standard Diagnosemethod fir MPXV Detektioun qPCR, wat spezialiséiert Ausrüstung an ausgebilt Personal erfuerdert. Diagnos geschitt typesch a spezialiséiert Laboratoiren, an et kann e puer Deeg no Prouf Sammelen huelen Resultater ze kréien, virun allem an niddereg-Ressource Astellungen.

An dëser Etude hunn d'Fuerscher e Point-of-care Assay mam Numm "MPXV-CRISPR" entwéckelt fir séier MPXV Detektioun. Den Assay beinhalt d'Extraktioun vu genomesch DNA (gDNA) aus klineschen Echantillon, gefollegt vun Amplifikatioun an Detektioun mat CRISPR-Cas12a-mediéierten DNA Spaltung. Et kann mat Fluoreszenz-baséiert a lateral-Flow Sträif Methoden gelies ginn.

Den Assay huet eng klinesch Empfindlechkeet vun 100% an enger Spezifizitéit vun 99.3% bewisen am Verglach zum qPCR Assay an e Panel vu viralen a bakterielle Pathogenen. D'lateral-Flow Liesung erreecht eng Empfindlechkeet vun 100% an eng Spezifizitéit vun 98.6% fir MPXV, ouni Kräiz-Reaktivitéit géint aner Viren.

D'MPXV-CRISPR Assay kéint e wäertvollt Instrument fir séier Punkt-of-care Diagnos vun MPXV an niddereg-Ressource Astellungen ginn. Et kann a ronn 45 Minutten duerchgefouert ginn, a bitt séier a korrekt Resultater. Weider Fuerschung ass recommandéiert fir d'Gamme vu zirkuléierende MPXV Lineages auszebauen, déi vum Assay gezielt sinn.

Quellen:

- De Lancet Mikrobe: "Snelle Detektioun vum Monkeypox Virus mat engem CRISPR-Cas12a Mediéierten Assay: Eng Laboratoire Validatioun an Evaluatiounsstudie"

– Definitiounen: Monkeypox Virus (MPXV): E groussen duebelstrengegen DNA Virus deen Monkeypox verursaacht, eng zoonotesch Krankheet déi souwuel Mënschen wéi Déieren beaflosst. MPXV-CRISPR: E Point-of-Care Assay fir séier Detektioun vun MPXV baséiert op isothermescher Amplifikatioun an CRISPR-Cas Technologie. Point-of-care Assay: En diagnostesche Test entwéckelt fir op der Plaz auszeféieren wou e Patient präsent ass, déi séier Resultater liwwert ouni de Besoin fir spezialiséiert Laborausrüstung oder ausgebilt Personal. Isothermesch Amplifikatioun: Eng Method fir d'Verstäerkung vun Nukleinsäuren bei enger konstanter Temperatur, eliminéiert de Besoin fir en thermesche Cycler. CRISPR-Cas Technologie: E Gen-Editiounsinstrument dat CRISPR RNA (crRNA) a CRISPR-assoziéiert (Cas) Proteine ​​benotzt fir spezifesch DNA Sequenzen fir Spaltung a Modifikatioun ze zielen.