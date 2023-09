D'Wichtegkeet vum Gas an der Galaxis Atmung

Gas spillt eng entscheedend Roll am Liewenszyklus vu Galaxien. Iwwerdeems Stären a Galaxien laang de Fokus vun der astronomescher Observatioun waren, ass et eréischt viru kuerzem datt d'Fuerscher de bedeitende Impakt vum Gas op d'Bildung an d'Evolutioun vun dëse kosmesche Strukture gesinn a besser verstoen.

De Begrëff "Gas" bezitt sech op dat interstellare Medium, dat tëscht Galaxien fonnt gëtt, souwéi dat circumgalaktescht Gas, deen eng Galaxis enk ëmginn. Dës Begrëffer gi vun Astronomen benotzt fir déi verschidde Regioune vum Gas ze beschreiwen, awer et gëtt keng strikt Grenz tëscht hinnen.

Astronomen hunn ugefaang de komplizéierte Flux vum Gas tëscht Galaxien, hirem circumgalaktesche Medium an dem intergalaktesche Medium z'entdecken. Dëse Stroum spillt eng vital Roll bei der Reguléierung vun der Stärebildung, well d'Atmung vum Gas essentiell ass fir d'Gebuert vun neie Stären. Wann dëse Floss ophält, geet och d'Bildung vu Stären op.

De Prozess vun der Galaxisatmung beinhalt d'Zesummespill tëscht Stären, Schwéierkraaft an der Temperatur an der Dicht vum Gas. Wéi den Universum entstanen ass, ass Gas bannent Galaxien gesammelt an huet Stäre gebuer. Wéi d'Stäre stierwen, verdreiwen se Gas zréck an de Raum ronderëm, deen ufanks waarm an diffus ass. Wéi de Gas awer d'Galaxis verléisst, killt et of a seng Dicht erhéicht. Dëst erlaabt d'Schwéierkraaft de Gas zréck an d'Galaxis ze zéien, wou en zesummebrécht an nei Stäre bilden.

Astronomen hunn et fäerdeg bruecht de Gasfluss an an aus Galaxien zanter den 1960er Jore mat Hëllef vu Liicht vu wäitem Quasaren ze observéieren. Si hunn entdeckt datt de circumgalaktesche Gas no bei de Galaxien eng méi héich Metallizitéit huet, wat beweist datt et d'Resultat ass vum Gas dat vu Stäre verdriwwen ass. De Gas am circumgalaktesche Medium wierkt och als Brennstoffquell fir Stärebildung a Galaxien.

Grouss Ëmfroen hu gewisen, datt de Gas am circumgalaktesche Medium bis zu 1,000 Mol méi dichter ass wéi de Gas, deen am intergalaktesche Medium fonnt gëtt. D'Temperatur vun dësem Gas variéiert vun 10,000 bis 1 Millioun Kelvin, sou datt et méi waarm a méi kill ass wéi den intergalaktesche Gas. Wéi och ëmmer, d'Studie vum fléissende Gas ass Erausfuerderung wéinst Signaler déi vun deene vun de Galaxien selwer iwwerlappt ginn.

D'Ursaach vum ausfléissende Gas, dee méi einfach ze beobachten ass, bleift ongewëss. Et kéint e Resultat vu Supernovaen, Stärewand, oder souguer Schwaarze Lach Feedback sinn. Trotzdem, onofhängeg vun der spezifescher Ursaach, hält de Gasfluss schlussendlech op, wat zu der Auslëssung vun der Stärebildung a Galaxien féiert. Wann eng Galaxis roueg gëtt, wäert se keng Stäre méi bilden a rout a Faarf erschéngen.

Och wann et nach vill iwwer galaktesch Atmung ze léieren ass, ginn Simulatioune fir Astronomen hëllefräich Abléck. D'FIRE Simulatioun, zum Beispill, modelléiert d'Bildung an d'Evolutioun vu Galaxien iwwer Milliarde vu Joer, wat d'Fuerscher erlaabt de Flux vum Gas an an aus dëse kosmesche Strukturen ze visualiséieren.

Als Conclusioun ass Gas e wesentleche Bestanddeel am Prozess vun der Galaxisatmung. D'Roll vum Gas an der Stärebildung an de Liewenszyklus vu Galaxien ze verstoen ass entscheedend fir d'Origine vu Stären, Planéiten a souguer d'Liewen selwer ze verstoen.

Quellen:

– Tumlinson, J. et al. "The Circumgalactic Medium of Milky Way Mass Galaxies" (2017)