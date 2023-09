Verstinn wéi Galaxien ootmen:

Jorhonnerte laang hunn d'Astronomen hir Opmierksamkeet op Stären a Galaxien konzentréiert, just fir ze entdecken datt d'Majoritéit vun der Matière an enger Galaxis eigentlech Gas ass. Mat Fortschrëtter an der Technologie sinn d'Astronomen elo fäeg de Flux vum Gas an an aus Galaxien ze observéieren an ze studéieren, an d'Liicht op den Atmungsprozess vun dëse kosmesche Strukturen ze werfen. Wann eng Galaxis ophält ze otmen, hält d'Stärebildung op.

Gas existéiert a verschiddene Formen am Raum. Wann et tëscht Galaxien wunnt, gëtt et als intergalaktescht Medium bezeechent, während Gas ronderëm eng Galaxis als circumgalaktescht Gas bekannt ass. Dëst sinn net ënnerschiddlech Barrièren, mee éischter Nimm, déi vun Astronomen benotzt ginn fir dës verschidde Phase vum Gas ze beschreiwen.

De Gasfloss tëscht enger Galaxis, hirem circumgalaktesche Medium an dem intergalaktesche Medium ass entscheedend fir d'Stärebildung ze regelen. Stären, Schwéierkraaft a Gastemperatur an Dicht spillen all eng Roll an dësem Prozess. Wéi Gas sech a Galaxien sammelt a Stäre bilden, gëtt de Gas schlussendlech erëm erausgedréckt wann Stäre stierwen, besonnesch als Supernovaen. De Gas, op dëser Etapp, ass waarm an diffus, widderstoen Verdichtung.

Wéi de Gas awer d'Galaxis verléisst a sech ofkillt, erhéicht seng Dicht, wat d'Schwéierkraaft erlaabt e méi staarken Zuch auszeüben. De Gas gëtt dann zréck an d'Galaxis gezunn, wou en a Wolleke kollapse kann an nei Stären entstoen. Dëse Zyklus vu Gasrecycling ass wat Galaxien erlaabt weider ze otmen.

Astronomen hunn am Ufank d'Konzept vun der galaktescher Atmung an den 1960er Joren entdeckt, wéi se d'Liicht vu wäitem Quasaren duerch Gaswolleken observéiert hunn. Zënterhier hunn Fortschrëtter an der Technologie Astronomen besser Tools an e méi déif Verständnis vun dësem Phänomen geliwwert.

D'Studie vum circumgalaktesche Medium, hunn Astronomen Beweiser fir d'Galaxis Atmung a Form vu getrennten Gaswolleken ausserhalb vu Galaxien fonnt. Verschidde Gaswolleken hunn méi héich Metallizitéiten, wat beweist datt se vu Galaxien entstane sinn an duerno verdriwwen goufen. Dëse Gas mat méi héijer Metallicitéit ass e kloert Zeeche vu Gas dat schonn an enger Galaxis war.

Wärend d'Spezifizitéite vun der galaktescher Atmung ze verstoen bleift Erausfuerderung, hunn Astronomen erausfonnt datt Gas am circumgalaktesche Medium bis zu 1,000 Mol méi dichter ass wéi intergalaktescht Gas. D'Temperatur vun dësem Gas variéiert vun 10,000 bis 1 Millioun Kelvin, sou datt et méi kill a méi waarm ass wéi dat intergalaktescht Medium.

D'Ursaache vum Gasausfluss sinn nach ëmmer ongewëss, mat Méiglechkeeten dorënner Supernovaen, Stärewand, Schwaarze Lachjets a Feedback. Onofhängeg vun de genaue Mechanismen am Spill, gëtt dësen Atmungsprozess schlussendlech gestoppt, wat d'Astronomen als "Quenching" bezeechnen.

Verstoen wéi Galaxien ootmen ass essentiell fir déi komplizéiert Relatioun tëscht Gasfloss, Stärebildung a Galaxisentwécklung z'entdecken. Déi lafend Fuerschung an Ëmfroen an dësem Beräich weider eist Wëssen iwwer de Kosmos an eis Plaz an deem ze verdéiwen.