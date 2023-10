D'Gebuert vun engem neie Planéit: Beweis vun enger Planetarescher Kollisioun an engem Distant Star System entdeckt

Astronomen hunn potenziell d'Nofolger vun enger massiver Kollisioun tëscht zwee risege Planéiten an engem fernen Stäresystem festgestallt. D'Kollisioun, wann bestätegt, kéint eng eenzegaarteg Geleeënheet bidden fir d'Gebuert vun engem neie Planéit ze gesinn an Abléck an de Prozess vun der planetarescher Bildung ze kréien.

Am Dezember 2021 hunn d'Astronomen en soss gewéinleche Sonneähnleche Stär, bekannt als ASASSN-21qj, observéiert, deen ongewéinlech Geflimmern an Dimmen erliewt. Obwuel dës Phänomener net ongewéinlech sinn an typesch u Material zougeschriwwe ginn, dat tëscht dem Stär an der Äerd passéiert, huet en Amateurastronom mam Numm Arttu Sainio drop higewisen datt d'Emissioun vum Infrarout Liicht vum Stär ëm ongeféier 4% eropgaang ass zwee an en halleft Joer virun der dimming Event.

Baséierend op dës Observatioune proposéieren d'Fuerscher, datt d'Flameren an d'Dämmung duerch eng kataklysmesch Kollisioun tëscht zwee Planéiten erkläert ginn ass. Risesch Auswierkunge vun dëser Natur ginn ugeholl datt se an de leschte Stadien vun der Planéitbildung heefeg sinn a kënnen d'Gréissten, d'Kompositiounen an d'Ëmlafbunne vu Planéiten an engem System wesentlech beaflossen.

D'Kollisioun hätt eng enorm Quantitéit un Energie fräigelooss, eng waarm, glühend Mass vu Material erstallt, déi honnerte Mol méi grouss war wéi déi ursprénglech Planéiten. Dësen erweiderten planetaresche Kierper, observéiert mam NASA säi WISE Weltraumteleskop, huet sech lues a lues ofgekillt an iwwer Millioune Joer gekräizt, a potenziell e komplett neie Planéit geformt.

Den Impakt hätt och Plummen vu Schutt generéiert, e puer vun deenen hätten verdampft a kondenséiert an Äis a Fielskristaller. Dës Plumme kéinten tëscht ASASSN-21qj an der Äerd passéieren, wat d'onregelméisseg Dimmung vum Stär verursaacht.

Wann d'Interpretatioun vun dësen Eventer richteg ass, kann d'Studie vun dësem Stäresystem wäertvoll Abléck an d'Mechanismen vun der Planéitbildung ginn. Aus de limitéierten Observatioune bis elo gemaach, hunn d'Fuerscher ofgeleet datt déi kollidéiert Planéiten e puer Mol d'Mass vun der Äerd waren, potenziell vergläichbar a Gréisst mam Uranus an Neptun. Zousätzlech gouf d'Temperatur vum Post-Impact-Kierper op ongeféier 700 ° C geschat, wat d'Präsenz vun Elementer mat niddrege Kachtemperaturen suggeréiert, wéi Waasser.

Dës Entdeckung mécht eng nei Fënster op an d'Verstoe vu planetaresche Kollisiounen an d'Gebuert vun neie Welten. Andeems Dir d'Nofolger vun esou Eventer studéiert, kënnen d'Wëssenschaftler entscheedend Informatioun iwwer d'Prozesser entdecken, déi eisen Universum formen.

