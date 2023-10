Gaia Missioun verëffentlecht nei Donnéeën déi d'Mëllechstrooss kartéieren

D'Gaia Missioun vun der Europäescher Weltraumagence huet viru kuerzem eng bedeitend Quantitéit un Daten verëffentlecht, déi wäertvoll Abléck an d'Struktur vun der Mëllechstrooss ubidden. Gaia ass e Weltraumbaséierten Observatoire deen gewidmet ass fir eng ëmfaassend 3D Kaart vun eiser Galaxis ze kreéieren, dorënner Stären, Planéiten, Koméiten an Asteroiden.

Déi lescht Dateverëffentlechung enthält eng hallef Millioun nei Stären an Detailer iwwer méi wéi 150,000 Asteroiden an eisem Sonnesystem. Dës Informatioun fëllt d'Lücken aus fréiere Verëffentlechungen aus, besonnesch an dichtbevëlkerte Beräicher vum Himmel. Zum Beispill weist den Omega Centauri Kugelstärekoup, dee gréisste Stärekoup, dee vun der Äerd siichtbar ass, elo zéngmol méi Stäre wéi virdrun, mat insgesamt 526,587 nei Stären identifizéiert.

Nieft dëse Stären huet d'Gaia eng bedeitend Unzuel u Gravitatiounslënsen entdeckt. Gravitatiounslënsung geschitt wann e massiven Objet, wéi e Galaxiskoup, Raumzäit verzerrt, als Lupe wierkt an d'Fuerscher erlaabt méi wäit Objeten ze observéieren. D'Gaia huet 381 zolidd Kandidaten fir Lensquasaren identifizéiert, dorënner 50 héich wahrscheinlech Kandidaten. Dës Lënse Quasaren sinn extrem hell galaktesch Käre mat schwaarze Lächer ugedriwwen.

Dem Gaia säin Haaptziel ass d'Stären ze iwwerpréiwen, awer et ass och wäertvoll kosmologesch Daten als zousätzleche Bonus. D'Missioun bitt eng eenzegaarteg Perspektiv op den Universum a seng Objeten, vun den Objeten an eisem Sonnesystem bis zu multiplizéieren Biller Quasaren Milliarde Liichtjoer ewech.

Mat all Donnéeën erweidert d'Gaia eist Verständnis vun der Mëllechstrooss a seng verschidde Komponenten. Wëssenschaftler kënnen elo dëse Räichtum vun Informatioun benotze fir Stärekéip méi am Detail ze studéieren a wäit Objeten z'entdecken, déi virdru ausserhalb vun eis waren. Dem Gaia seng ganz Himmel Perspektiv bitt weider bemierkenswäert Abléck an den Universum an deem mir liewen.

