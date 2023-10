D'Potenzial vu Waassermeal als Liewensmëttel a Sauerstoffquell fir Astronauten an der Weltraumfuerschung

By

Wëssenschaftler vun der Mahidol Universitéit an Thailand ënnersichen d'Potenzial vu Waassermehl, déi klengst Blummenplanz op der Äerd, als Liewensmëttel- a Sauerstoffquell fir Astronauten wärend der Weltraumfuerschung. Waassermeal, oder Wolffia, ass eng rootlos Planz déi op d'Uewerfläch vu Séien a Weiere an Asien schwëmmt. Seng Fäegkeet Sauerstoff duerch Fotosynthese ze produzéieren a säin héije Proteingehalt maachen et zu engem attraktive Kandidat fir Astronauten op méi laang Missiounen a Besuche bei aneren Himmelskierper z'erhalen.

Fir d'Effekter vun der Schwéierkraaft op de Wuesstum an d'Entwécklung vu Waassermiel ze studéieren, hunn d'Fuerscher d'Planz un Hypergravitatiounsbedéngungen ënnerworf mat enger Zentrifuge am techneschen Zentrum vun der European Space Agency (ESA) an Holland. D'Zentrifuge kann bis zu 20 Mol d'Schwéierkraaft vun der Äerd simuléieren, wat d'Wëssenschaftler erlaabt ze beobachten wéi d'Waassermeal sech un verschidden Gravitatiounsëmfeld adaptéiert.

D'Einfachheet vum Waassermeal, ouni Wuerzelen, Stämm oder Blieder, mécht et en idealt Thema fir d'Effekter vun der Schwéierkraaft op de Planzewachstum ze studéieren. Säi kuerze Liewenszyklus vu fënnef bis 10 Deeg erlaabt d'Fuerscher säi ganze Liewenszyklus ze beobachten a seng Hypergravitatiounsreaktioun a kuerzer Zäit ze studéieren.

D'Experimenter beinhalt d'Plazéiere vu Waassermehl a Behälter mat LEDs déi natierlecht Sonneliicht simuléieren an se mat héijer Geschwindegkeet dréinen. D'Fuerscher kënnen zwou Generatioune Waassermiel bannent der zwou Wochen Testperiod studéieren. Si extrahéieren dann Proben fir chemesch Analyse fir Abléck an d'Reaktioun vum Waasser op d'Hypergravitatioun ze kréien.

Ier d'Waassermiel bei extremen Schwéierkraaftniveauen getest gouf, huet d'Team scho Klinostate benotzt, Apparater déi schwaach Schwéierkraaft oder Mikrogravitatioun simuléieren, fir de Wuesstum vun de Planzen ze observéieren. Vergläicher tëscht Planzewachstum bei normaler Schwéierkraaft a simuléierter Mikrogravitatioun hu wéineg bis keen Ënnerscheed gewisen. Wéi och ëmmer, d'Fuerscher zielen hir Beobachtungen iwwer de ganze Schwéierkraaftspektrum ze verlängeren fir besser ze verstoen wéi Planzen sech un ënnerschiddlech Schwéierkraaftëmfeld upassen an opbléien.

Mat senger Fäegkeet Sauerstoff ze produzéieren a säi Potenzial als Proteinquell, Waassermiel hält Verspriechen fir Weltraum-baséiert Landwirtschaft an Erhalen Astronauten während laang-Dauer Weltraum Missiounen. Weider Fuerschung an Analyse wäert hëllefen seng Gëeegent fir d'Ënnerstëtzung vun mënschlech Weltraum Exploratioun ze bestëmmen.

Quellen:

- Mahidol Universitéit an Thailand

– European Space Agency (ESA) Technical Center in Holland