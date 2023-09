Astronauten kompletéieren Aufgaben u Bord vun der International Space Station

By

Zéng Awunner liewen de Moment op der International Space Station (ISS), déi als Fuerschungslaboratoire a Raumhafe fir international Zesummenaarbecht an der Weltraumfuerschung déngt. Dräi nei Crewmemberen sinn den 19. September ukomm an hunn ugefaang an Gewiichtlosegkeet un d'Liewen unzepassen.

D'Loral O'Hara vun der NASA an den Nikolai Chub vu Roscosmos sinn allebéid éischte Kéier Orbitalbewunner, a si hu scho verschidden Ënnerhaltsaufgaben iwwerholl. O'Hara huet Waasserproben veraarbecht fir d'Waasserqualitéit u Bord vun der Gare ze bewäerten, wärend Chub un engem Experiment deelgeholl huet fir d'Kardiovaskulär an d'Atmungsfunktioun ze evaluéieren.

Déi zwee nei Crewmemberen, zesumme mam Flight Engineer Oleg Kononenko vu Roscosmos, goufen op d'ISS op der Sojus MS-24 Raumschëff transportéiert. De Kononenko huet en Deel vu sengem Dag verbruecht fir Fracht aus der Sojus ze transferéieren an un d'Liewen u Bord vun der Gare unzepassen.

Als Virbereedung fir hiren Depart de 27. September hunn Astronaut Frank Rubio vun der NASA, Kommandant Sergey Prokopyev, a Fluchingenieur Dmitri Petelin vu Roscosmos Zäit verbruecht fir sech mam Liewen op der Ëmlafbunn vertraut ze maachen an d'Ausbildung fir d'manuell kontrolléiert Ofstamung vun der Sojus MS-23 Raumschëff ofzeschléissen.

Aner Expeditioun 69 Crew Memberen, déi am August ukomm sinn, hu sech an hir Routine néiergelooss a sinn aktiv a verschiddenen Aufgaben engagéiert. D'NASA Jasmin Moghbeli huet Blutdrockdaten gesammelt, den Andreas Mogensen vun der ESA huet en neie Beliichtungssystem getest fir ze hëllefen de circadianesche Rhythmus z'erhalen, Satoshi Furukawa vu JAXA huet Ënnerhaltsaufgaben op der Internal Ball Camera gemaach, an de Konstantin Borisov vu Roscosmos konzentréiert sech op Orbital Sanitär Aufgaben.

D'Crewmemberen op der ISS schaffe weider un hir zougewisen Aufgaben, bäidroe fir wëssenschaftlech Fuerschung an d'Studie vum Weltraum.

