Entdeckt déi erstaunlech Evolutioun vun Noctilionoid Fliedermais

Noctilionoid Fliedermais, eng divers Grupp vu Fliedermais haaptsächlech an den amerikanesche Tropen fonnt, si laang e Sujet vu Faszinatioun fir Wëssenschaftler. Mat iwwer 200 Arten hunn dës Fliedermais evoluéiert fir Kieper an Zänn ze hunn perfekt passend fir eng breet Varietéit vu Liewensmëttelquellen auszenotzen. Eng rezent Etude, déi an Nature Communications publizéiert gouf, verdreift d'Kieferverännerungen vun dëse Fliedermais a werft neit Liicht op d'Evolutioun vu Mamendéieren Gesiichter.

Am Verglach vun de verschiddenen Arten vun Noctilionoid Fliedermais, huet d'Fuerschungsteam bemierkenswäert Entdeckungen gemaach iwwer wéi Mamendéieren Kiefer an Zänn evoluéieren an entwéckelen. Duerch extensiv Analyse vun de Formen a Gréissten vun de Fliedermais, de Premolaren, an de Molaren mat CT-Scans an aner Methoden, hunn d'Fuerscher konsequent Ännerunge fir Zännnummer, Gréisst, Form a Positioun fonnt. Zum Beispill, Aarte mat kuerze Schnéi hunn eng reduzéiert Zuel vun Zänn wéinst limitéierter Plaz, wärend Fliedermais mat méi laange Kiefer Plaz fir méi Zänn hunn, ähnlech wéi d'Zännkonfiguratioun vum Vorfahren vun placental Mamendéieren.

Lead Autor, Alexa Sadier, betount déi erstaunlech Geschwindegkeet, bei där dës Adaptatioune geschitt sinn, "Fliedermais hunn all véier Zorte Zänn - Incisiounen, Hënn, Premolaren, a Molaren - genau wéi mir. Noctilionoid Fliedermais hunn eng rieseg Diversitéit vun Diäten an esou wéineg wéi 25 Millioune Joer evoluéiert, wat eng ganz kuerz Zäit ass fir dës Adaptatiounen ze geschéien. Dës Rees vun der Diättransformatioun huet zu enger breet Palette vu Kiefer- an Zännstrukturen an dëse Fliedermais gefouert, wat hinnen erlaabt Uebst, Nektar, Insekten, Fësch a souguer Blutt ze ernähren.

Trotz de bedeitende Fortschrëtter fir d'Evolutioun vun Noctilionoid Fliedermais ze verstoen, bleiwen déi exakt Faktoren, déi hir Diätadaptatiounen ausgeléist hunn, onbekannt. Froen iwwer wéi dës Fliedermais séier esou divers Kiefer- an Zännstrukturen evoluéiert hunn, bleiwen nach ëmmer. Andeems se dës Fliedermais studéieren, hoffen d'Wëssenschaftler d'Geheimnisser z'entdecken wéi eis eegen Zänn bilden a wuessen.

FAQ:

Q: Wéi vill Arten vun Noctilionoid Fliedermais ginn et?

A: Et ginn iwwer 200 Arten vun Noctilionoid Fliedermais, haaptsächlech an den amerikanesche Tropen fonnt.

Q: Wéi eng Aarte vu Liewensmëttelquellen exploitéieren Noctilionoid Fliedermais?

A: Noctilionoid Fliedermais hunn hir Kiefer an Zänn ugepasst fir op eng breet Palette vu Liewensmëttelquellen ze ernähren, dorënner Insekten, Uebst, Nektar, Fësch a Blutt.

Q: Wéi séier sinn d'Adaptatiounen an noctilionoid Fliedermais geschitt?

A: Noctilionoid Fliedermais hunn eng divers Palette vun Diäten an entspriechend Kiefer- an Zännstrukturen an esou wéineg wéi 25 Millioune Joer evoluéiert.