De Bau vum Extremely Large Telescope (ELT) an der Atacama Wüst am Chile ass amgaang, mam ambitiéise Zil dee gréissten Teleskop ze kreéieren, dee jee gebaut gouf. Mat engem primäre Spigelduerchmiesser vun 39 Meter - liicht méi kleng wéi den ikoneschen Arc de Triomphe zu Paräis - an enger Haaptstruktur déi iwwerraschend 3700 Tonnen waacht, zielt d'ELT eist Verständnis vum Universum ze revolutionéieren.

Am Häerz vun der ELT ass en erweiderten Imager mam Numm MICADO (Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations). Entwéckelt vum Space and Astrophysics Instrumentation Research Laboratory (LESIA) vum Paräisser Observatoire, wäert MICADO d'ELT erméiglechen, detailléiert Biller vu wäitem Galaxien, eenzel Stären opzehuelen, a souguer Hëllef bei der Sich no Exoplanéiten ausserhalb vun eisem eegene Sonnesystem.

Eng vun den Erausfuerderunge vun den Terrain-baséiert Observatiounen ass d'Turbulenzen vun der Äerdatmosphär, déi d'Qualitéit vun de Biller ofbaut. Fir dëst ze kompenséieren, integréiert d'ELT en adaptiven Optiksystem. De Yann Clenet vu LESIA erkläert datt dëse System d'Deformatioun vum Liicht mat engem Sensor moosst, a benotzt dann d'Korrekturoptik - Spigelen mat Aktuatoren - fir d'Bildqualitéit ze verbesseren. E mächtege Computer bestëmmt d'Befehle fir an d'Spigel geschéckt ze ginn, fir eng optimal Leeschtung ze garantéieren.

Déi fënnef Spigelkonfiguratioun vum ELT wäert den Astronomen eng onendlech Schärft a Kloerheet an hiren Observatioune bidden. Mat senger massiver Gréisst an innovativer Technologie versprécht d'ELT nei Abléck an d'Geheimnisser vum Universum ze spären an eist Wëssen iwwer de Kosmos auszebauen.

Quellen:

- European Southern Observatory (ESO)

– Space and Astrophysics Instrumentation Research Laboratory (LESIA) vum Paräisser Observatoire zu Meudon

Definitiounen:

- Multi-Adaptive Optik Imaging Camera fir Deep Observations (MICADO): e fortgeschratt Imager entwéckelt fir den Extremely Large Telescope

– Exoplanéiten: Planéiten déi ausserhalb vun eisem eegene Sonnesystem existéieren

- Adaptiv Optik: eng Technik déi benotzt gëtt fir atmosphäresch Turbulenzen a Buedemobservatiounen ze kompenséieren andeems se d'Deformatioun vum Liicht moossen a korrigéieren