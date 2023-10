Den James Webb Weltraumteleskop observéiert Zwergplanéiten an der Kuiperceinture

Mam James Webb Weltraumteleskop (JWST) hunn Astronomen bedeitend Observatioune vun dräi Zwergplanéiten an der Kuiperceinture gemaach. D'Zwergplanéiten - Sedna, Gonggong, a Quaoar - goufen studéiert mat Daten aus dem Webb's Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec). Dës Observatioune hunn Abléck an hir Bunnen an Zesummesetzung geliwwert, dorënner d'Präsenz vu liichte Kuelewaasserstoff a komplex organesch Molekülle gegleeft d'Resultat vun Methan Belaaschtung ze sinn.

De Kuiperceinture, eng Regioun um baussenzege Kante vun eisem Sonnesystem, ass vu villen äisegem Objeten bewunnt. D'Studie vu Kuiper Belt Objects (KBOs), och bekannt als Trans-Neptunian Objects (TNOs), huet eist Verständnis vun der Geschicht vum Sonnesystem revolutionéiert. Andeems se d'Dispositioun an d'Charakteristike vu KBOs ënnersicht hunn, hunn d'Wëssenschaftler Abléck an d'Gravitatiounsstroum kritt, déi eise Sonnesystem geformt hunn an eng dynamesch Geschicht vu planetaresche Migratiounen enthüllt hunn.

Dem JWST seng Observatioune vun den Zwergplanéiten an der Kuiperceinture bedeiten e wesentleche Schrëtt no vir an eiser Exploratioun vum baussenzege Sonnesystem. Gefouert vum Professer Joshua Emery vun der Northern Arizona University, huet d'international Team vun Astronomen nei Liicht iwwer d'Zesummesetzung an d'Behuele vun dëse wäiten Objeten werfen. D'Fuerschungsresultater, detailléiert an engem Preprint Pabeier iwwerpréift fir d'Publikatioun vun der Zäitschrëft Icarus, liwweren wäertvoll Informatioun fir lafend Studien vum Kuiper Rimm.

Wärend eis Wëssen iwwer d'Trans-Neptunian Regioun an de Kuiper Belt limitéiert bleift, hunn Missiounen wéi de Voyager 2 an New Horizons zu eisem Verständnis bäigedroen. Wéi och ëmmer, de Start vum James Webb Weltraumteleskop huet eng immens Opreegung bei den Astronomen generéiert. Seng Infraroutbildungsfäegkeeten hunn d'Potenzial fir weider Entdeckungen z'entdecken an e méi déif Verständnis vum baussenzege Sonnesystem a seng Himmelsobjekter ze bidden.

