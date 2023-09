D'Roll vu bakterielle Proteinen bei der Stabiliséierung vun Methan Clathrates

Gigatons vun Treibhausgas sinn ënner dem Mierbuedem a Form vun Methan Clathrates gefaangen, déi kleng Käfeg Äis sinn, datt Methan Gas erfaassen a verhënneren datt et an d'Atmosphär flüchten. Dës Äisformatiounen hunn d'Potenzial fir de Klimawandel ze beaflossen, a si kënnen och Probleemer während Offshore Buerungen verursaachen, sou wéi Afréiere a platzen Päifen.

De biologesche Prozess hannert der Stabilitéit vu Methanklathraten war bis elo gréisstendeels onbekannt. Wéi och ëmmer, eng rezent Etude vun engem Team vu Fuerscher aus Georgia Tech huet dëst Phänomen Liicht beliicht. Si hunn eng Klass vu bakterielle Proteinen entdeckt, déi eng entscheedend Roll bei der Bildung an der Stabilitéit vu Methanklathraten spillen.

D'Team, gefouert vum Jennifer Glass a Raquel Lieberman, huet festgestallt datt dës nei bakteriell Proteine ​​​​sou effektiv sinn wéi kommerziell Chemikalien, déi an der Buerung benotzt ginn, awer net gëfteg, ëmweltfrëndlech a skalierbar sinn. Hir Entdeckung huet Implikatioune fir d'Sich no Liewen am Sonnesystem a kéint d'Sécherheet vum Transport vun Äerdgas verbesseren.

Fir dës Proteinen z'identifizéieren, hunn d'Fuerscher eng Probe vu Sediment aus dem Mieresbuedem virun der Küst vun Oregon ënnersicht. Si hunn hypothetiséiert datt d'Sediment Proteine ​​​​enthale géifen déi de Wuesstum vu Methanklathraten beaflossen, ähnlech wéi Antifreeze Proteinen a Fësch. Duerch d'Benotzung vun DNA Sequenzéierung a Bioinformatik hunn se d'Gen vun de Proteinen am Sediment identifizéiert.

D'Team huet dunn d'Meeschterbedéngungen am Labo nei erstallt fir d'Effekter vun den Proteinen op d'Bildung vu Methan-Clathrat ze testen. Si hunn eng Drockkammer gebaut fir den héijen Drock an d'Tieftemperatur vum Mierbuedem ze mimikéieren an observéiert datt d'Clathratbindende Proteinen de Gasverbrauch reduzéiert hunn an d'Temperatur erhéicht hunn, bei där d'Clathraten geschmëlzt hunn.

Dës Duerchbrochstudie beliicht d'Wichtegkeet fir d'Äerd natierlech biologesch Systemer ze verstoen an d'Virdeeler vun der interdisziplinärer Zesummenaarbecht. D'Resultater féieren net nëmmen eist Wëssen iwwer Methanklathraten vir, awer hunn och praktesch Uwendungen a verschiddenen Industrien.

Source: PNAS Nexus (2023). DOI: 10.1093/pnasnexus/pgad268