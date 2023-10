Beweegungsmuster Exploréieren: Eng Gemeinsamkeet tëscht Organismen

Wëssenschaftler vun der Johns Hopkins Universitéit hunn eng bemierkenswäert Observatioun gemaach iwwer d'Bewegungsmuster, déi vu verschiddenen Organismen ugewise ginn. Hir Etude weist datt Organismen, rangéiert vu Mikroben bis Mënschen, ähnlech Bewegungsmuster weisen fir hir Ëmgéigend besser ze verstoen an ze gesinn. Dës Fuerschung huet d'Potenzial fir Disziplinnen wéi Robotik a kognitiv Wëssenschaften ze beaflossen.

D'Studie konzentréiert sech op elektresch Messerfësch, eng Spezies bekannt fir elektresch Entladungen ze emittéieren fir Ënnerstand ze lokaliséieren an Feinde z'evitéieren. D'Fuerscher hu gemierkt datt wann d'Luuchten ausgeschalt goufen, d'Fësch heefeg zréck-an-hier-Beweegunge weisen, wat hinnen erlaabt hir Ëmwelt am donkele Waasser aktiv ze spieren. Ëmgekéiert, a gutt beliichte Konditiounen, huet d'Messerfësch sanft mat selten Ausbroch vu schnelle Bewegung gewéckelt. Dëse Verhalensverschiebung gouf dem Fësch säi Bedierfnes zougeschriwwen fir hir Ëmgéigend méi aktiv ze entdecken wann d'Onsécherheet héich ass, an zréck op e méi stabile "Exploitatioun" Modus ze wiesselen wann d'Onsécherheet erofgeet.

Interessanterweis hunn d'Fuerscher festgestallt datt dëst Modus-Schaltverhalen net nëmme fir Fësch limitéiert war. Andeems se e Modell kreéiere fir Schlëssel Sensing Verhalen ze simuléieren, hunn se déiselwecht sensoresch ofhängeg Beweegungen an aneren Organismen identifizéiert, dorënner Amöben, Motten, Kakerlaken, Fliedermais, Mais a Mënschen. Dës Erkenntnisser weisen datt Organismen iwwer verschidden Arten ähnlech Strategien evoluéiert hunn fir hir Perceptioun vun der Welt ze optimiséieren.

D'Implikatioune vun der Studie verlängeren iwwer d'Verständnis vun Déiereverhalen. D'Fuerscher gleewen datt hir Abléck applizéiert kënne ginn fir den Design vu Sich- a Rettungsdronen, Space Rovers an aner autonom Roboteren ze verbesseren. Andeems se dës sensoresch ofhängeg Bewegungsmuster a Roboter Kontrollsystemer integréieren, hoffen d'Wëssenschaftler d'Fäegkeet vun de Roboter ze verbesseren fir ze navigéieren a Sënn vun hiren Ëmfeld ze maachen.

Insgesamt werft dës Studie Liicht op d'Verbindung vu Bewegungsmuster iwwer verschidden Organismen. Et beliicht wéi d'Evolutioun zu der Konvergenz vun ähnlechen Léisungen gefouert huet, och bei Arten déi wäit ausenee um Bam vum Liewen sinn. Fuert weider, weider Exploratioun vun onbewosst Sensingbewegungen an Déieren an aner lieweg Organismen versprécht eist Verständnis vun der Erkenntnis ze verdéiwen a potenziell innovativ Fortschrëtter an der Robotik ze inspiréieren.

FAQ

Wat ass d'Haaptfunktioun vun der Studie, déi vu Wëssenschaftler vun der Johns Hopkins University gemaach gouf?

D'Haaptfunktioun ass datt Organismen, rangéiert vu Mikroben bis Mënschen, ähnlech Bewegungsmuster weisen fir hir Ëmgéigend ze verstoen an ze gesinn.

Wéi eng Organismen goufen speziell an de Resultater vun der Etude ernimmt?

D'Resultater vun der Studie enthalen elektresch Messerfësch, Amöbe, Motten, Kakerlaken, Fliedermais, Mais a Mënschen.

Wéi eng potenziell Uwendungen huet dës Fuerschung?

D'Fuerschung huet Implikatioune fir Disziplinnen wéi Robotik a kognitiv Wëssenschaften. Et kéint benotzt ginn fir den Design an d'Funktionalitéit vu Sich- a Rettungsdronen, Space Rovers an aner autonom Roboteren ze verbesseren.