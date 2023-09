Déi onerwaart Entdeckung vu grousse Waasserstoffdepositiounen am Oste vu Frankräich

Um Rand vun Folschviller, enger klenger Stad am Oste vu Frankräich, hunn dräi onheemlech Schëffer bedeitend Opmierksamkeet vu Wëssenschaftler, Journalisten an der Ëffentlechkeet gezunn. Dës Schëffer sëtzen iwwer e Borehole, deen am Ufank am Joer 2006 gebuer gouf an elo e Gasmiessungssystem mam Numm SysMoG ënnerhält. Ursprénglech entworf fir ënnerierdesch Methan Konzentratioun z'entdecken, huet SysMoG eng iwwerraschend Entdeckung während senger Exploratioun gemaach - héich Konzentratioune vu Waasserstoff.

Op enger Déift vun 1,100 Meter erreecht déi opgeléist Waasserstoffkonzentratioun 14 Prozent, an et kéint bis zu 90 Prozent op 3,000 Meter sinn. Dës aussergewéinlech Erkenntnisser suggeréieren datt d'Lorraine Regioun, dorënner de Folschviller, eng vun de gréisste bekannte Waasserstoffdepositioune vun der Welt mat enger geschätzter 46 Milliounen Tonne wäisse Waasserstoff hält.

D'Entdeckung vun dëse Waasserstoffdepositioune war en onerwaart Resultat vum Regalor-Projet, deen d'Machbarkeet vun der Methanproduktioun an der Lorraine Regioun ënnersicht huet. De Projet huet och probéiert d'Präsenz vun anere Gasen z'ënnersichen. Nom Stopp vun der Kuelproduktioun zu Lorraine am Joer 2004 huet d'Francaise de L'Energie proposéiert Methan aus de Kuelfelder aus der Regioun ze extrahieren. D'Regionalregierung huet d'Expertise vum Laboratoire GeoRessources ageschriwwe fir d'Viabilitéit vum Projet ze bestëmmen, wat zu der Entwécklung vu SysMoG an Zesummenaarbecht mat Solexperts, enger franséisch-Schwäizer Firma.

SysMoG ass mat enger patentéierter Sonde ausgestatt, déi op 1,500 Meter Déift erofgesat ka ginn. Duerch d'Benotzung vun enger Membran fir Gase vu Waasser ze trennen, erméiglecht d'Sond d'Extraktioun vu Gase fir Uewerflächeanalyse. Virdrun huet d'Präsenz vun ënnerierdesche Gasen erfuerderlech Waasser op d'Uewerfläch ze bréngen an ze entgasen.

Éischt Miessungen an der Buerhuel hu gewisen, datt 99 Prozent vum opgeléiste Gas op 600 Meter Methan war, mat 1 Prozent Waasserstoff. Wéi och ëmmer, wéi d'Team méi déif fortgeet, hunn se eng konsequent Erhéijung vun der Waasserstoffkonzentratioun observéiert. Um Enn vun der Borehole huet Waasserstoff ongeféier 20 Prozent vum opgeléiste Gas ausgemaach.

Fir d'Waasserstoffkonzentratioun weider z'ënnersichen, plangen d'Fuerscher dräi aner Boreholes op ähnlechen Déiften ze moossen. Wann d'Waasserstoffkonzentratioun lateral bleift héich, ass de nächste Schrëtt eng Bueraarbecht vun 3,000 Meter fir ze validéieren wéi d'Waasserstoffkonzentratioun sech mat der Déift entwéckelt. Dëse Beméihung wäert och bestëmmen ob de Waasserstoff a opgeléist oder gasform präsent ass.

D'Entdeckung vun dëse Waasserstoffdepositioune kéint déif Implikatioune fir d'Zukunft vun der propperer Energie hunn. Mat Waasserstoff als e bedeitende Brennstoffkandidat wéinst sengem Potenzial fir Netto-Null Emissiounen, kann d'Heefegkeet vu "wäisse Waasserstoff" an der Lorraine staark zum globalen Iwwergang op propper Energie bäidroen.

Definitiounen:

- SysMoG: E Gasmiessungssystem dat benotzt gëtt fir ënnerierdesch Gaskonzentratioune ze moossen.

- Methan: E faarweg an ouni Geroch, dacks mat Äerdgas an enger potenzieller Energiequell assoziéiert.

- Borehole: E schmuel Lach, deen an de Buedem gebuert gëtt fir natierlech Ressourcen ze extrahieren oder geologesch Studien ze maachen.

- Waasserstoff: E faarwege Gas deen als Brennstoffquell benotzt ka ginn wéinst sengem héijen Energiegehalt.

– Lorraine: Eng Regioun am Oste vu Frankräich bekannt fir seng Kuelproduktioun.

Quellen:

– Jacques Pironon, Direkter vun der Fuerschung am GeoRessources Labo an der Université de Lorraine

– Dhananjay Khadilkar, Journalist zu Paräis