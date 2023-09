Déi bemierkenswäert Erkenntnisser vum Indien Moon Lander a Rover

D'Indian Space Research Organisation (ISRO) huet viru kuerzem säi Moundlander, Vikram, a Rover, Pragyan, geschéckt fir de Südpol vum Mound ze entdecken. Och wa si instruéiert gi fir de Schlofmodus anzegoen bis de Mounddämmerung den 22. September, hu si schonn e puer faszinéierend Abléck geliwwert, déi Planetaresch Wëssenschaftler intrigéiert hunn.

Dicht an Temperatur vun der Ionosphär vum Mound

De Vikram ass mat enger Sond ausgestatt, déi déi éischt Miessunge vun der Dicht an der Temperatur vun der Ionosphär vum Mound gemaach huet. Dem ISRO no ass d'Ionosphär bei der Moundpol relativ schaarf, mat ongeféier 5-30 Milliounen Elektronen pro Kubikmeter. Dës Dicht schéngt iwwer de Mounddag ze variéieren. Dës Informatioun ass entscheedend fir zukünfteg Moundkommunikatioun a Navigatiounssystemer, well méi héich Elektronendichte kënne Signalverzögerungen verursaachen. Wéi och ëmmer, de spatzen Plasma observéiert vum Vikram bedeit datt potenziell Verspéidungen minimal wieren an d'Transmissioun kee Problem wier.

Temperaturvariatiounen am Moundbuedem

D'Temperatur an d'Konduktivitéit vum Moundbuedem ze verstoen ass essentiell wann Dir zukünfteg Siedlungen um Mound berücksichtegt. Dem Vikram seng Temperatursonde, mat 10 Sensoren ausgestatt, huet interessant Erkenntnisser opgedeckt. Dagsiwwer ass d'Temperatur op 8 cm ënner der Uewerfläch ëm 60 ºC méi niddereg wéi op der Uewerfläch. Dëse steile Temperaturoffall gëtt erwaart wéinst de limitéierten konduktiven Eegeschafte vum Moundbuedem. Dës Miessunge ënnerscheede sech vun deenen, déi vum NASA säi Lunar Reconnaissance Orbiter am Joer 2009 kritt goufen, wat beweist datt d'Uewerflächentemperatur däitlech méi waarm ass wéi virdrun opgeholl.

E Verdächtege Moundbiewen

Ënnert de verschiddene Schwéngungen, déi vum Vikram sengem Seismograph opgeholl goufen, huet een Event d'Wëssenschaftler opmierksam gemaach. D'Instrument huet e klengt seismesch Event oder den Impakt vun engem klenge Meteorit festgestallt, deen a ronn 4 Sekonnen ofgeet. Esou Optriede ginn um Mound erwaart wéinst klengen Auswierkungen a lokalen tektoneschen Upassungen. Wéi och ëmmer, weider Observatiounen an e globalt seismescht Netz um Mound sinn néideg fir d'Bedeitung vun dësen Eventer voll ze verstoen.

Bestätegung vun der Schwefel Präsenz

Virleefeg Tester vu Pragyan hunn d'Präsenz vu Schwefel an der Mounduewerfläch bei der Südpol bestätegt. Dëst ass eng wichteg Entdeckung well Schwefel e Schlësselelement vu geschmollte Fiels ass. D'Wëssenschaftler gleewen datt de Mound eemol an enger décker Schicht vu geschmollte Fiels bedeckt war, déi schlussendlech verstäerkt huet fir seng Uewerfläch ze bilden. Duerch d'Moosse vu Schwefelkonzentratioune kënnen d'Fuerscher Abléck an d'geologesch Geschicht vum Mound kréien. Et ass awer och méiglech, datt de Schwefel aus Asteroidenschlag op der Mounduewerfläch entstanen ass. ISRO zielt hir Erkenntnisser mat Daten vun den US Apollo Missiounen ze kombinéieren fir d'Geochemie vum Mound weider ze verstoen.

