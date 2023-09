D'Zukunft vun der Weltraumfuerschung: E ​​Gespréich mam NASA Eric Ianson

An engem kommende Virtrag mam Titel "Planéiten an Asteroiden a Mounden ... oh mäin!", Den Eric Ianson, Adjoint Direkter vun der Planetary Science Division am NASA Sëtz, wäert iwwer déi lescht a spannendst Beméiungen vun der NASA an der Weltraumfuerschung diskutéieren. Dëst beinhalt d'Sammlung vu Proben vun der Uewerfläch vum Mars, eng Demonstratioun vun der planetarescher Verteidegung andeems se bewosst e Raumschëff an en Asteroid zerstéieren, an d'Exploratioun vum Jupiter säi Mound Europa a säin äisbedeckten Ozean.

Déi Meilesteen, déi jonk Leit an hirem Liewen am Beräich vun der Weltraumfuerschung erwaarden kënnen ze gesinn, si schwéier virauszesoen, well d'Technologie sech séier entwéckelt an d'Interesse verännert. Wéi och ëmmer, et gi verschidde Trends déi identifizéiert kënne ginn. De Retour vu Mënschen op de Mound an déi eventuell Landung vun Astronauten um Mars sinn um Horizont. Robotesch Missiounen op verschidde Planéiten, Mounden a klenge Kierper am Sonnesystem wäerte weidergoen, mat engem Fokus op Destinatiounen wéi dem Jupitermound Europa, dem Saturnmound Titan an Uranus. Et wäert och Fortschrëtter ginn fir bewunnbar Welten ausserhalb vun eisem Sonnesystem z'identifizéieren.

D'Roll vun der NASA fir déi nächst grouss Weltraumduerchbroch z'erreechen ass vital, och wa privat Firmen wéi SpaceX eng ëmmer méi wichteg Roll am Weltraumrees spillen. Wärend privat Firmen eng Geschäftsmotivatioun hunn, gëtt d'NASA finanzéiert fir spezifesch Wëssenschafts-, Exploratiouns- oder Technologieziler z'erreechen. Zesummenaarbecht mat der Industrie sinn heefeg, awer et ginn Fäll wou d'NASA spezialiséiert Instrumenter oder Raumschëffer intern entwéckelt, wéi d'Mars Rovers an d'Europa Clipper Raumschëff.

Déi rezent Erreeche vum Indien säi Weltraumprogramm Landung um Südpol vum Mound ass luewenswäert. D'NASA schätzt international Zesummenaarbecht an erkennt d'Wichtegkeet vun der Missiounsdaten fir de Benefice vun der wëssenschaftlecher Entdeckung ze deelen. Si encouragéieren hir international Kollegen datselwecht ze maachen, fir déi friddlech Exploratioun vum Weltraum ze förderen.

Wéi gefrot iwwer säi Liiblingsfilm oder Fernsehsendung iwwer Weltraum oder Weltraumfuerschung, huet den Eric Ianson verschidde Favoritten ernimmt, dorënner "Apollo 13", "The Martian" an "The Empire Strikes Back". Wéi och ëmmer, hien huet schlussendlech "The Right Stuff" als seng Topwahl gewielt. De Film illustréiert d'Geschicht vun den originelle Mercury Seven Astronauten an erfaasst d'Fantasie an d'Erausfuerderunge vun der Weltraumrees an enger Zäit wou et vun der Science Fiction op d'Realitéit iwwergaang ass.

Dem Eric Ianson säi Wilder Penfield Virtrag ass geplangt fir den 13. November um 4 Auer am Jeanne Timmins Amphitheatre vum Neuro.

Definitioun:

NASA - National Aeronautics and Space Administration, déi ziviler Weltraumagence vun den USA verantwortlech fir d'Weltraumfuerschung a Fuerschung vun der Natioun.

Mars Exploration Program - En NASA Programm konzentréiert sech op d'Exploratioun vum Mars, dorënner d'Studie vum Planéit säi Klima, Geologie a Potenzial fir Liewen z'ënnerstëtzen.

Radioisotope Power Systems Program - E NASA Programm deen d'Benotzung vu radioisotope Kraaftsystemer entwéckelt an ënnerhält, déi Elektrizitéit fir déiwe Raummissiounen ubidden andeems d'Hëtzt aus dem Zerfall vu radioaktiven Isotopen generéiert gëtt.

Planetaresch Verteidegung - D'Studie an d'Entwécklung vu Methoden fir d'Äerd vu potenziellen Impaktevenementer vun Asteroiden oder Koméiten ze schützen.

Europa - Ee vun de Jupiter-Mounden, dee gegleeft gëtt en ënnerierdesche Ozean vu flëssege Waasser ënner senger äiseger Krust ze hunn.

Kommerziell Moundlaaschtdéngscht - E Programm dee zielt fir Wëssenschafts- an Technologiemissiounen op de Mound duerch Partnerschafte mat kommerziellen Firmen ze liwweren.

Perseverance Rover - Eng NASA Missioun op Mars déi zielt d'Bewunnbarkeet vum Planéit z'erklären, Unzeeche vum antike Liewen ze sichen, a Proben ze sammelen fir potenziell Retour op d'Äerd.

James Webb Space Telescope - En nächste Weltraumteleskop, deen am Joer 2021 gestart gëtt, entworf fir de mächtegste Weltraumteleskop, dee jee gebaut gouf.

Artemis Programm - En NASA Programm mam Zil "déi éischt Fra an den nächste Mann" um Mound bis 2024 ze landen.

Quell: Keng URLen geliwwert.