Wëssenschaftler a China hunn eng spannend Entdeckung an der Fujian Provënz gemaach: de Fossil vun engem Vugelähnlechen Dinosaurier aus der Jurassic Period. Genannt Fujianvenator prodigiosus, dës Entdeckung werft Liicht op d'Evolutioun vun de Villercher a liwwert e wäertvollen Abléck wéi modern Villercher entstane sinn.

D'Fro ob Fujianvenator als Vugel ugesi gëtt hänkt dovun of wéi mir e Vugel definéieren. De Min Wang, e féierende Wëssenschaftler an der Studie, beschreift den Dinosaurier als "bizar" a seet datt et wäit vun all modern Villercher ähnlech ass. Wéi och ëmmer, Fujianvenator gehéiert zu enger Grupp genannt Avialans, déi all Villercher an hir noosten Dinosaurier Famill enthält, déi nach net als Villercher ugesi goufen.

Eng eenzegaarteg Feature vum Fujianvenator ass säi laange Been Knach, d'Tibia, déi duebel sou laang ass wéi säin Oberschenkel, de Femur. Et sportt och e laange, knacheg Schwanz. Seng Virgänger ähnelen e Vugelflillek awer mat dräi Klauen op de Fanger, ënnerscheede se vun modernen Villercher. Wärend de Fossil keng Fiedere bewahrt, stellt de Wang fest, datt seng nootste Familljememberen an déi meescht avialan Theropoden Fiedere hunn, wat suggeréiert datt de Fujianvenator och Fiederen hätt.

Säi Liewensstil ze bestëmmen ass Erausfuerderung ouni e komplette fossille, awer d'Fuerscher proposéieren zwou Méiglechkeeten. Baséierend op senge laange Been, kéint de Fujianvenator e schnelle Leefer gewiescht sinn oder an engem sumpfem Ëmfeld wéi modern Kranen oder Herons gewascht ginn. De Wang leet sech op d'Iddi datt et e Leefer war.

Dës Entdeckung füügt och zum komplexe Verständnis vun der Vugel Evolutioun bäi. Villercher stamen aus klenge, gefiedert, zwee-Been Dinosaurier bekannt als Theropoden während der spéider Jurassic Period. Den eelste bekannte Vugel, Archaeopteryx, gouf et viru ronn 150 Millioune Joer. Wéi och ëmmer, et gëtt e wesentleche Spalt vun ongeféier 20 Millioune Joer tëscht Archeopteryx an den nächste Vugelfossilen, wat d'Noutwendegkeet fir weider Studien ervirhiewen fir déi evolutiv Timeline auszefëllen.

Insgesamt liwwert d'Entdeckung vum Fujianvenator prodigiosus wäertvoll Informatioun iwwer d'Diversitéit vu Vogelähnlechen Dinosaurier an hir Liewensraim an der Jurassic Period, wat zu eisem Verständnis vun der Evolutioun vun de Villercher bäidréit.

