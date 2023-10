D'Flight Systems Implementation Branch am NASA Ames Research Center

By

D'Flight Systems Implementation Branch vun der Space Biosciences Division am NASA Ames Research Center ass verantwortlech fir d'Entwécklung an d'Integratioun vu Bioscience Notzlaascht fir Raumfluchprojeten. Dës Branche benotzt eng multidisziplinär Team Approche déi Wëssenschaft, Ingenieur an Operatiounen kombinéiert fir Missioun Erfolleg ze garantéieren an Ufuerderunge vum Client z'erreechen.

D'Branche ass a verschiddenen Aspekter vun der Notzlaaschttwécklung an der Integratioun involvéiert. Si hunn d'Fäegkeet fir nei Hardware ze designen an ze fabrizéieren, souwéi existent kommerziell verfügbar Off-the-Shelf (COTS) Ausrüstung ze änneren. Si sinn erfuerene mat der Integratioun vu Notzlaascht fir bemannt an onbemannt Raumflich.

Eng vun de Schlësselverantwortung vun der Branche ass Raumflichverifizéierungstesten an Analyse. Si hunn en déiwe Verständnis vun den Hardwarefuerderunge fir Raumfluch a si fäeg Tester op der Plaz auszeféieren fir z'iwwerpréiwen datt d'Hardware dës Ufuerderunge entsprécht. Si preparéieren och schrëftlech Analyse a Berichter op Basis vun hiren Erkenntnisser. Zousätzlech si si bei der Auswiel an der Zertifizéierung vun COTS Ausrüstung involvéiert fir am Raum ze benotzen.

D'Branche geréiert och Notzlaaschtmanagement an Operatiounen. Si bidden Projet Iwwerwaachung fir Hardware Entwécklung, Wëssenschaft, an Operatiounsmanagement. Si si verantwortlech fir Zäitplang a Risikomanagement, souwéi Koordinatioun an Operatiounen fir international Experimenter.

Payload Support ass en anert Expertiseberäich fir d'Branche. Si bidden Pre- a Post-Launch Logistik Ënnerstëtzung, souwéi Koordinatioun a Prozessentwécklung fir Notzlaaschtoperatiounen. Si sinn och an der Sammlung an der Archivéierung vun Daten a Biospecimen involvéiert.

D'Branche huet Zougang zu Buedembeschleunegungsanlagen, inklusiv Mënsch-bewäertte an net-mënsch bewäerten Zentrifugen. Dës Ariichtungen gi benotzt fir verschidde Fuerschungs- an Testaktivitéite mat Mënschen, net-mënschlechen Themen, an Hardware. D'Branche ass fäeg Protokoller fir spezifesch experimentell Studien ze personaliséieren a kann eenzegaarteg Hardware intern designen a fabrizéieren.

Insgesamt spillt d'Flight Systems Implementation Branch eng entscheedend Roll an der Entwécklung an Integratioun vu Bioscience Notzlaascht fir Raumfluchprojeten. Hir multidisziplinär Approche an Expertise a verschiddenen Aspekter vun der Notzlaaschtentwécklung maachen hinnen e wäertvollen Verméigen fir d'NASA seng Weltraumfuerschungsefforten.

