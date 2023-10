Dr. Paul A. Vanden Bout, Senior Wëssenschaftler, Emeritus um National Radio Astronomy Observatory (NRAO), gouf mam 2023 Karl G. Jansky Lectureship geéiert. Dëse prestigiéisen Auszeechnung, etabléiert vun Associated Universities, Inc.

Dem Dr Vanden Bout seng Carrière an der Radioastronomie huet ugefaang nodeems hien säin Doktorat kritt huet. vun der University of California, Berkeley. Hien huet eng vital Roll bei der Entwécklung vun der Millimeter-Wellelängt Astronomie um McDonald Observatoire gespillt. Vun 1985 bis 2002 huet hien als Direkter vum NRAO gedéngt, e puer Notabele Projeten iwwerwaacht, dorënner d'Fäerdegstellung vum Very Long Baseline Array, Green Bank Telescope, Expanded Very Large Array (haut de Jansky Very Large Array), an d'Initiatioun vum Atacama. Grouss Millimeter / Submillimeter Array (ALMA).

D'ALMA ass en banebriechenden astronomesche Projet deen aus 66 Radioteleskope an der chilenescher Wüst läit. Dr Vanden Bout war Interim Direkter vun der ALMA vun 2002-2003. Hien huet och d'Roll vum Interim Chef vum North American ALMA Science Center vun 2004-2005 gehal. Trotz der Finanzéierung Erausfuerderungen an onsécher Situatiounen, huet den Dr Vanden Bout eng zentral Roll gespillt fir den Erfolleg vum ALMA Projet ze garantéieren.

Nieft senge Leadership Rollen huet den Dr.

Den Dr Vanden Bout liwwert seng Jansky Virtrag, mam Titel "Millimeter Astronomie bei NRAO - Some Personal Remembrances", op verschiddene Plazen. De Virtrag gëtt den 8. November zu Charlottesville, VA, am Green Bank Observatory zu Green Bank, WV den 9. November, an zu Socorro, NM de 17. November gehal.

Zënter senger Grënnung am Joer 1966 huet de Jansky Lectureship e puer eminent Figuren am Beräich vun der Radioastronomie unerkannt. Virdrun Empfänger enthalen Nobelpräisdréier wéi Dr. Subrahmanyan Chandrasekhar, Edward Purcell, Charles Townes, Arno Penzias, Robert Wilson, William Fowler, Joseph Taylor, and Reinhard Genzel. Notabele Empfänger enthalen och d'Jocelyn Bell-Burnell, den Entdecker vum éischte Pulsar, an d'Vera Rubin, d'Entdecker vun der donkeler Matière an de Galaxien.

Den National Radio Astronomy Observatory an de Green Bank Observatory si béid Ariichtungen vun der National Science Foundation, bedriwwe vun Associated Universities, Inc.

Quellen:

– Associated Universities, Inc. (AUI)

- National Radio Astronomy Observatory (NRAO)