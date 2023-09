De Prehistoresche Predator: En Ammonit fonnt an engem fossiliséierte Fësch

D'Wëssenschaftler hunn eng aussergewéinlech Entdeckung gemaach wärend e gutt konservéiert Ammonit an e fossiliséierte Fësch ënnersicht mat deem se fonnt gouf. Déi iwwerraschend Entdeckung huet opgedeckt datt de Fësch tatsächlech de groussen Ammonit geschluecht hat, en Optriede deen nach ni observéiert gouf. Den Ammonit, eng Zort Cephalopod, déi viru Millioune Joer ausgestuerwen ass, kann de Fësch erdrénken oder säin Verdauungstrakt blockéieren, wat zu fatale Konsequenze fir de Raubdéier gefouert huet.

De Fossil, deen 1977 an Däitschland entdeckt gouf, ass an der Sammlung vum Staatsmusée fir Naturgeschicht Stuttgart. Zwee Fuerscher aus dem Musée, Samuel Cooper an Erin Maxwell, hunn viru kuerzem e Pabeier am Geologesche Magazin publizéiert, deen de Fësch an den Ammonit beschreift, deen et verbraucht huet. D'Aarte vu Fësch, Pachycormus macropterus, gehéiert zu enger ausgestuerwener Grupp vu Marinestrahlfinnen Fësch genannt Pachycormiden. Dës Fësch kënne vu klenge Gréissten bis zu 50 Féiss laang variéieren. Wärend d'Diät vu Pachycormiden net ganz verstanen ass, hunn d'Fuerscher Beweiser fonnt datt se haaptsächlech mëll-kierperlech Cephalopoden a méi kleng Fësch gezielt hunn.

D'Entdeckung vum Fësch mam Ammonit bannen ass bedeitend well et Abléck an d'Ernährungsverhalen an d'Diät vu Pachycormiden gëtt. Et feststellt datt de Fësch heiansdo net-shell Cephalopoden konsuméiert huet, wat widdersprécht virdrun Viraussetzungen iwwer hir Ernährung. Nom Adiel Klompmaker, engem Curator vun der Paleontologie op der University of Alabama Muséeën, ass dës Erkenntnis bemierkenswäert an hëlleft bei der Rekonstruéiere vun antike Liewensmëttelwebs méi präzis.

D'Positioun vum Ammonit am Kierper vum Fësch an d'Feele vu bestëmmte Schanken, déi d'Zersetzung suggeréieren, ënnerstëtzen d'Theorie staark, datt de Fësch den Ammonit am Liewe geschléckt huet. Wärend et fréier Beweiser ass datt Fësch zoufälleg kleng Ammonitlarven verbrauchen, seet dës nei Entdeckung datt de ganzen Ammonit schlucken net zoufälleg war.

Dës ongewéinlech fossiliséiert Fonnt liwwert wäertvoll Informatioun iwwer antike Marine Ökosystemer a werft Liicht op d'Fütterungsgewunnechten vu prehistoreschen Marine Raubdéieren. Et beweist déi komplex Interaktiounen an Dynamik déi tëscht Arten viru Millioune vu Joer existéiert hunn, a dréckt eist Verständnis vum prehistoresche Liewen nach méi wäit.

