Den Houting Fësch: Net esou ausgestuerwen wéi virdru geduecht

Eng rezent Etude vun der University of Amsterdam an dem Natural History Museum, London, huet verroden datt den Houting Fësch, deen 2008 als ausgestuerwen klasséiert gouf, tatsächlech nach lieweg a gutt ass.

Den Houting gouf offiziell ausgestuerwen deklaréiert op Basis vun enger morphologescher Analyse vu senge Gielracker a Schnéi. Et gouf gegleeft datt d'Fësch, déi virdru als Houting klasséiert waren, tatsächlech eng separat Spezies vun europäesche Wäissfësch waren. Wéi och ëmmer, DNA Fuerschung vun de Fuerscher beweist elo anescht.

An hirer Studie hunn d'Fuerscher mitochondrial DNA aus historeschen Houting Exemplare isoléiert, dorënner een deen am Joer 1754 gefaange gouf a fir d'Kategoriséierung benotzt gouf. Duerch d'Analyse vun der DNA hunn d'Fuerscher e phylogeneteschen Bam gegrënnt, deen d'evolutiouns Ofstamung vu verschiddenen Arten gewisen huet. D'Analyse huet gewisen datt den Houting an den europäesche Whitefish tatsächlech déiselwecht Aart sinn.

D'Verwirrung iwwer d'Klassifikatioun vum Houting ass entstanen wéinst der Variatioun an de morphologesche Charaktere bannent Fëschaarten. Biologen hu virdru gegleeft datt d'Längt vum Schnéi an d'Zuel vun de Kiefercher den Houting vum europäesche Wäissfësch ënnerscheeden. D'DNA Fuerschung weist awer schlussendlech datt dëst net de Fall ass.

Wärend den Houting Fësch net ausgestuerwen ass, huet d'Verwirrung ronderëm seng Klassifikatioun zu Schwieregkeete gefouert fir säi geschützte Status z'erhalen. D'International Union for Conservation of Nature (IUCN) hält et nach ëmmer als ausgestuerwen, während d'europäesch Naturgesetzer Schutz fir Houting an europäesch Wäissfësch erfuerderen.

Weider Fuerschung ass néideg fir den offiziellen Laténgeschen Numm vum Houting definitiv unzepassen, awer dëst kann Erausfuerderung sinn well d'DNA aus dem 1754 Exemplar al a beschiedegt ass. Trotzdem beliicht dës Etude d'Wichtegkeet vun der Benotzung vun DNA Analyse fir d'Arten präzis ze klassifizéieren an ze schützen.

Quellen: BMC Ökologie an Evolutioun