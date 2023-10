Nei Abléck an d'Evolutiounsgeschicht vu Fësch

Eng banebriechend Etude vu Fuerscher vun der Yale University huet nei Liicht iwwer d'evolutiounsgeschicht vu Fësch werfen. An enger aktualiséierter a revidéierter Versioun vum Fësch Tree of Life, Ithyologen Thomas J. Near a Christine E. Thacker hunn iwwerraschend Verbindungen tëscht verschidden Arten vu Fësch identifizéiert, déi eng frësch Perspektiv op hir Bezéiungen ubidden.

Virdrun goufen Ray-finned Fësch op Basis vu beobachtbaren Eegenschaften a kierperleche Strukturen klasséiert, déi net de vollen Ausmooss vun hiren geneteschen Bezéiungen erfaasst hunn. Near and Thacker agebaut Joerhonnerte vu wëssenschaftlecher Literatur a genetesch Daten fir e méi ëmfaassend Klassifikatiounssystem ze kreéieren.

D'Etude weist datt d'Tube-Aen, e Bännerfërmege Tiefseefësch mat ongewéinlechen tubulären Aen, a Cods, e kommerziell wichtege Fësch, tatsächlech Koseng sinn. Béid gehéieren zu der Uerdnung Gadiformes. Dës Entdeckung fuerdert virdrun Viraussetzungen a beliicht d'Wichtegkeet vun der genetescher Analyse beim Verständnis vun evolutiver Linnen.

Dem Near and Thacker seng Fuerschung konzentréiert sech och op d'Konsolidéierung an d'Reklassifizéierung vu verschiddene Fëschgruppen. Andeems se gemeinsam Virfahren analyséieren, hunn se 97 inklusiv Gruppen definéiert déi 830 Lineages ëmfaassen. Notamment hunn se redundante Gruppennimm eliminéiert a verbonne Familljen a méi grouss Bestellungen kombinéiert. Zum Beispill, Tube-Ae goufen als Gadiformes ëmklasséiert, wat hir genetesch Ähnlechkeet mat Cod an aner ähnlech Arten ënnersträicht.

Dës Erkenntnisser hunn bedeitend Implikatioune fir d'Beräich vun der Ichthyologie. De revidéierte Tree of Life bitt Fuerscher eng ëmfaassend Fahrplang fir Fësch Diversitéit a bitt nei Abléck an d'Relatiounen tëscht verschiddene Fëschaarten. Et gouf scho als Landmarkstudie gelueft, mat hiren Impakt iwwer d'wëssenschaftlech Gemeinschaft reverberéiert.

Als Conclusioun huet d'Etude vum Near and Thacker eist Verständnis vun der Fëschevolutioun revolutionéiert. Duerch d'Integratioun vun der genetescher Analyse a Konsolidéierung vu Fëschgruppen, hu si iwwerraschend Verbindungen opgedeckt an en vereenegt Klassifizéierungssystem geliwwert. Dës Fuerschung déngt als Fundament fir zukünfteg Studien an der Ikthyologie, inspiréiert weider Exploratioun vun der divers a faszinéierender Welt vu Fësch.

Froen an Froe Froen (FAQ)

Q: Wat huet d'Etude vum Near an Thacker iwwer d'Relatioun tëscht Tube-Aen a Cod opgedeckt?

A: D'Etude identifizéiert Rouer-Aen a Cod als Koseng, déi zu der Uerdnung Gadiformes gehéieren.

Q: Wéi eng Method hunn Near an Thacker benotzt fir de Bam vum Liewen ze iwwerschaffen?

A: Si hunn genetesch Daten a Joerhonnerte vu wëssenschaftlecher Literatur integréiert fir d'Relatiounen tëscht verschiddene Fëschaarten ze analyséieren.

Q: Wéi vill inklusiv Gruppen hunn Near an Thacker an hirer Fuerschung definéiert?

A: Si definéiert 97 inklusiv Gruppen, ëmfaassend 830 Lineages.

Q: Wat ass d'Bedeitung vum iwwerschaffte Bam vum Liewen?

A: De revidéierte Bam vum Liewen bitt e verständlecht Verständnis vun der Fësch Diversitéit a bitt nei Abléck an d'Evolutiounsgeschicht vu Fësch.

Q: Wéi huet d'wëssenschaftlech Gemeinschaft op dës Etude reagéiert?

A: D'Etude gouf als Landmark an der Ichthyologie gelueft, mat sengen Erkenntnisser déi wäitreechend Implikatiounen am Feld hunn.