Éischt Fossil Beweiser weisen Deep-Sea Floor Kolonisatioun vu Sea Urchins virun 104 Millioune Joer

D'Wëssenschaftler hunn eng faszinéierend Entdeckung am déiwe Mier gemaach - fossiliséierte Mierercher Wirbelsäule Fragmenter daten zréck 104 Millioune Joer. Virdrun gouf gegleeft datt den déiwe Mier e relativ jonken Ökosystem wier, awer dës Erausfuerderung fuerdert dës Notioun.

Den déiwe Mier gouf laang als méiglech Gebuertsplaz vun den éischten einfache Liewensformen op der Äerd ugesinn. Verstoen wéi d'Zuel vun Arten, déi um Mierbuedem liewen, mat der Zäit geännert huet, ass kritesch, well et d'Widerstandsfäegkeet an d'Adaptatiounsfähegkeet vun Tiefseekosystemer vis-à-vis vun katastrophalen Eventer a Massausstierwen opzeweise kann.

D'Fuerschungsteam huet déi éischt fossil Beweiser vu méi héije Invertebraten entdeckt, déi den Tiefseebuedem während der Kräidzäit koloniséieren. Iwwer méi wéi 1,400 Sedimentproben aus Boreholes am Pazifik, Südozean, an Atlantik hunn se iwwer 40,000 Fragmenter vu Mierschnouer entdeckt. Dës Wirbelsäule, identifizéiert duerch hir Struktur a Form, weisen datt d'Seeschaueren fir iwwer 100 Millioune Joer kontinuéierlech am Déift Mier bewunnt hunn.

Duerch d'Analyse vun der Morphologie vun de Wirbelen hunn d'Fuerscher eng bedeitend Ännerung um Enn vun der Kräidzäit observéiert, virun ongeféier 66 Millioune Joer. Dëst ass zesummegefall mat engem katastrophale Meteorittenschlag, deen Massausstierwen a Stéierungen am Déiwe Mier verursaacht huet. D'Post-Impact Wirbelen ware méi dënn a weisen manner Diversitéit a Form, e Phänomen bekannt als de "Lilliput Effekt." Organismen déi Massausstierwen iwwerliewen sinn dacks méi kleng a Gréisst, méiglecherweis wéinst der Knappheet vu Liewensmëttelressourcen.

Lead Autor Dr Frank Wiese vun der Universitéit vu Göttingen Departement fir Geobiologie erkläert d'Bedeitung vun den Erkenntnisser. D'Verännerungen an de Wirbelen weisen op d'konstante Evolutioun an d'Entstoe vun neie Spezies am déiwe Mier. Zousätzlech hunn d'Fuerscher eng Korrelatioun tëscht Mier-Biomass a Waassertemperatur virun ongeféier 70 Millioune Joer observéiert. Dëst erlaabt hinnen ze spekuléieren iwwer wéi d'Déift Mier duerch mënschlech induzéiert global Erwiermung beaflosst gëtt.

Andeems Dir d'Geschicht an d'Dynamik vum Déiwe Mier beliicht, gëtt dës Fuerschung wäertvoll Abléck an dësen enigmateschen Ökosystem. D'Studie, publizéiert an der Zäitschrëft PLOS ONE, erweidert eist Verständnis vum déiwe Mier a seng Widderstandsfäegkeet géint Ëmweltverännerungen.

Quellen:

- "Fuerscher Entdeckt Éischt Fossil Beweiser vun Deep-Sea Floor Kolonisatioun duerch Héich Invertebraten" - PLOS ONE