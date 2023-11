D'NASA's Lucy Raumschëff preparéiert sech op déi éischt Asteroid Encounter

D'NASA's Lucy Raumschëff bereet sech op seng héich erwaart éischt Asteroidenbegeeschterung den 1. November. Dem Lucy seng Missioun ass d'Jupiter Trojanesch Asteroiden z'entdecken, déi gegleeft sinn Iwwerreschter vun der fréier Bildung vu Planéiten ze sinn. De kommende Flyby wäert e wichtege Meilesteen markéieren wéi d'Lucy säin Terminal Tracking System testt an d'Kommunikatioun mat der Äerd temporär suspendéiert.

Dem Lucy säin opteschen Navigatiounsteam huet bestätegt datt e rezenten Trajectory Korrektiounsmanöver d'Raumschëff erfollegräich ausgeriicht huet fir säi Rendez-vous mam klengen Haaptgurt Asteroid, Dinkinesh. D'Raumschëff gëtt erwaart ongeféier 265 Meilen (425 km) vum Asteroid um 12:54 pm EDT passéieren.

Wéi d'Lucy méi no bei Dinkinesh kënnt, wäert et säin Terminal Tracking System aktivéieren, deen d'Positioun vum Asteroid aktiv iwwerwaacht. Wéinst der klenger Gréisst vum Asteroid gëtt erwaart, datt de System et eréischt e puer Minutte virun der noosten Approche komplett verfolgt. Den Terminal Tracking System wäert d'Orientéierung vun der Raumschëff autonom upassen fir sécherzestellen datt d'Wëssenschaftsinstrumenter Daten erfaassen wéi d'Lucy mat enger Geschwindegkeet vu ronn 10,000 mph (4.5 m/s) widderhëlt. Dëse Flyby wäert als entscheedende Test fir den Terminal Tracking System an echte Raumfluchbedéngungen déngen.

Wärend der Approche zu Dinkinesh wäert d'Lucy sech nei positionéieren fir den Asteroid kontinuéierlech ze verfolgen, seng Héichgewinnantenne vun der Äerd ewech ze beweegen. Dëst bedeit datt d'Kommunikatioun mat der Äerd temporär ënnerbrach gëtt, bis d'Raumschëff d'Sequenz vun der Begeeschterung ofgeschloss huet an d'Antenne zréck op d'Äerd ausriicht. Nom Flyby wäert d'Lucy Biller, wëssenschaftlech Donnéeën an Ingenieursinformatioun an de kommende Wochen iwwerdroen.

Déi kommend Begéinung mam Dinkinesh ass e wesentleche Schrëtt no vir fir d'Lucy Missioun a wäert zu eisem Verständnis vun den antike trojaneschen Asteroiden bäidroen. Duerch d'Exploratioun vun dëse Reliquië vun de fréie Deeg vum Sonnesystem hoffen d'Wëssenschaftler d'Geheimnisser vun der Planéitbildung z'entdecken an Abléck an d'Geschicht vun eisem kosmesche Quartier ze kréien.

Oft gestallten Froen:

1. Wat ass dem Lucy seng Missioun?

Dem Lucy seng Missioun ass d'Jupiter Trojanesch Asteroiden z'entdecken, déi gegleeft ginn Iwwerreschter vun der fréier Bildung vu Planéiten ze sinn.

2. Wat wäert Lucy d'Terminal Tracking System maachen?

D'Terminal Tracking System wäert d'Positioun vum Asteroid aktiv iwwerwaachen an d'Orientéierung vum Raumschëff upassen fir se am Siichtfeld vun de wëssenschaftleche Instrumenter ze halen.

3. Firwat gëtt Kommunikatioun während dem flyby ënnerbrach?

D'Raumschëff wäert sech nei positionéieren fir den Asteroid ze verfolgen, seng Héichgewinnantenne vun der Äerd ewech ze beweegen. D'Kommunikatioun wäert no der Begeeschterungssequenz erëm ufänken wann d'Antenne op d'Äerd nei ausgeriicht ass.

4. Wéi eng Donnéeë ginn nom Flyby iwwerdroen?

D'Lucy wäert Bildmaterial, wëssenschaftlech Donnéeën an Ingenieursinformatioun iwwerdroen, déi während dem Fluch iwwer déi folgend Wochen gesammelt goufen.