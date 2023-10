De California Science Center preparéiert sech op eng aner historesch Arrivée wéi zwee grouss Solid Rocket Motors (SRMs) de Wee an de Musée maachen. Dës SRMs waren Deel vum Propulsiounssystem verantwortlech fir de Space Shuttle Endeavour an de Weltraum ze lancéieren. Nom Burnout wäerten d'SRBs aus dem Handwierk geläscht ginn a fir d'Wiederverwendung erholl ginn.

D'SRMs, déi am Mojave Air and Space Port gespäichert sinn, wäerten d'Display vum Endeavour am California Science Center ofgeschloss hunn. Dem Musée seng ambitiéis Pläng enthalen de Space Shuttle oprecht ze weisen, 20 Stäck héich, komplett mat de SRMs an engem massiven orange externen Brennstofftank. Eemol fäerdeg ass et deen eenzegen authenteschen "prett-ze-lancéiere" Space Shuttle Stack op der Welt.

Den Transport vun de SRMs wäert eng Rees laanscht d'110 Freeway an Uewerflächestroossen involvéieren, mat enger erwaarter Arrivée an der Zeremoniell "Finish Line" vum California Science Center op der 39th Street. De Public ass invitéiert hir Arrivée ze kucken an un der Feier deelzehuelen.

D'SRMs ginn zesumme mam Endeavour an dem externen Tank montéiert, e vertikale Display am geschwënn gebaute Samuel Oschin Air and Space Center erstallt. Dësen neien Zentrum wäert de Foussofdrock vum California Science Center ausbauen an duebel sou vill Ausstellungsraum ubidden, dorënner 100 authentesch Artefakte an 100 nei interaktiv Ausstellungen.

De Projet gouf haaptsächlech duerch Spendenaktiounen finanzéiert, mat engem Gesamtkäschte vun op d'mannst $ 400 Milliounen. Wärend d'Majoritéit vun de Fongen kaaft goufen, sinn $ 50 Millioune nach ëmmer gebraucht fir d'Spendenzielung z'erreechen.

Déi, déi interesséiert sinn dës historesch Arrivée ze gesinn, ginn encouragéiert fréi am Exposition Park ze kommen. Parken wäerten am California Science Center Blue Parking Struktur verfügbar sinn, awer den ëffentlechen Transport ass recommandéiert, mat der Los Angeles Metro E Line déi op der Expo Park / USC Gare stoppt. De Musée wäert och fréi um Dag vun der Arrivée opmaachen fir weider ze feieren.

