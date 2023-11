Nei Abléck an d'global Verdeelung vu filamentöse Virusinfektiounen a Korallen

Stony Coral Tissue Verloscht Krankheet (SCTLD) huet Zënter 2014 Korallenkolonien an der Karibik zerstéiert, wat zu bedeitende Verloschter vu Korallenpopulatiounen resultéiert. Wärend d'Fuerscher d'Roll vun de Bakterien am SCTLD ënnersicht hunn, bleift de verursaache Agent onidentifizéiert. Wéi och ëmmer, eng rezent Etude huet Liicht op en anere potenzielle Spiller an der Krankheet beliicht: filamentöse Viren.

Eng Team vu Wëssenschaftler huet d'Transmissiounselektronenmikroskopie (TEM) benotzt fir d'Präsenz vu filamentöse virusähnleche Partikelen (VLPs) an den endosymbioteschen Dinoflagellate vu Korallen ze ënnersichen, bekannt als Symbiodiniaceae. D'Fuerscher analyséiert Pazifik Korallen, dorënner Acropora hyacinthus a Porites cf lobata, an entdeckt datt iwwer 60% vun Symbiodiniaceae Zellen (Gattung Cladocopium) VLPs haten. Interessanterweis war d'Prévalence vu VLPs méi héich bei Symbiodiniaceae aus Kolonien déi Hëtztstress erliewen.

Ausserdeem, huet d'Etude festgestallt, datt aus A. hyacinthus verdriwwen Symbiodiniaceae och filamentöse VLPs enthalen, an dës Zelle ware méi degradéiert am Verglach mat hiren an hospitesche Géigeparteien. Dës VLPs rangéiert an der Längt vun ongeféier 150 bis 1500 Nanometer an haten en Duerchmiesser vu 16-37 Nanometer, wat verschidde Stadien an engem Replikatiounszyklus uginn.

Am Géigesaz zu fréiere Iwwerzeegungen goufen filamentöse VLPs net nëmmen an SCTLD-betraffene Korallen oder spezifesche Riffregiounen observéiert. D'Studie huet filamentöse VLPs a verschiddene Symbiodiniaceae Lineages opgedeckt, dorënner Breviolum, Cladocopium, an Durusdinium. Dës Entdeckung fuerdert d'Notioun eraus datt filamentös Virussen exklusiv fir speziell Symbiodiniaceae Gattungen sinn.

Wärend d'Roll vu filamentöse VLPs am SCTLD onkloerend bleift, proposéiert dës Fuerschung datt dës Virussen verbreet sinn an allgemeng Symbiodiniaceae infizéieren. Fir e bessert Verständnis vun hiren Impakt op Korallenkolonien ze kréien, sollten zukünfteg Studien op genomesch Charakteriséierung vun dëse Viren an empireschen Tester vun hiren Effekter op Symbiodiniaceae konzentréieren.

Insgesamt gëtt dës Studie nei Abléck an d'global Verdeelung vu filamentöse Virusinfektiounen a Korallen. Andeems se d'Prévalenz an d'Diversitéit vun dëse Virussen entdecken, kënnen d'Wëssenschaftler hir Roll bei Korallerkrankungen weider entdecken a potenziell geziilte Interventiounen entwéckelen fir d'Effekter vum SCTLD ze reduzéieren.

FAQs

Wat ass SCTLD?

Stony Coral Tissue Verloscht Krankheet (SCTLD) ass eng héich ustiechend Krankheet déi bedeitend Verloschter vu Korallenkolonien an der Karibik zënter 2014 verursaacht huet.

Wat sinn filamentous Viren?

Filamentous Viren si virusähnlech Partikelen (VLPs) déi eng verlängert Form hunn, déi Filamenter ähnelt. Si si mat verschiddene Krankheeten a Planzen verbonnen a si viru kuerzem a Korallen entdeckt ginn.

Ginn filamentöse VLPs nëmmen an SCTLD-betraffene Korallen fonnt?

Nee, filamentöse VLPs goufen a béid SCTLD-betraffene a scheinbar gesonde Korallen festgestallt, wéi och a verschiddene Riffregiounen. Si sinn net exklusiv fir spezifesch Korallenarten oder Gattungen.

Wat ass d'Bedeitung vun dëser Fuerschung?

Dës Etude beliicht déi verbreet Präsenz vu filamentöse Virusinfektiounen an Symbiodiniaceae, déi endosymbiotesch Dinoflagellate vu Korallen. Et fuerdert existent Viraussetzungen iwwer d'Associatioun tëscht filamentöse Viren an SCTLD a mécht nei Weeër op fir hir Roll bei Korallerkrankungen z'ënnersichen.