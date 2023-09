Aeolus: Vum Wand-Profiling Satellit zu Weltraumschutt

By

Aeolus, ESA säi Wandprofilsatellit, war bal fënnef Joer an der Ëmlafbunn ëm d'Äerd, ier en an hir lescht Phas als Raumschutt agaangen ass. De Satellit hat seng Missioun ofgeschloss a gouf zréck op d'Äerd bruecht an engem kontrolléierten Reentry-Prozess, deen de Risiko vu Schutt a potenziellen Kollisiounen mat anere Satellitte reduzéiert huet.

International Reglementer iwwer d'Reduktioun vum Raumschutt verlaangen datt Satellitte bannent 25 Joer zréck op d'Äerd bruecht ginn nodeems hir Missioun fäerdeg ass. Dem Aeolus säi Retour gouf beschleunegt andeems d'Äerdatmosphär benotzt gouf, wat gehollef huet se méi séier zréckzebréngen.

Wärend der assistéierter Reentry vum Aeolus gouf de Risiko vu falende Schutt ëm e Faktor vu 150 reduzéiert, an d'Zäit, déi se onkontrolléiert an der Ëmlafbunn verbruecht huet, gouf ëm e puer Wochen verkierzt. Dës Moossname goufen geholl fir de Risiko vun enger Kollisioun mat anere Satellitten am Weltraum ze limitéieren.

Den Aeolus gouf den 28. Juli 2023 zu Schutt, nodeems de leschte Kommando ausgefouert gouf, wat de Satellit net méi kontrolléierbar mécht. D'Flight Control Team huet de Satellit passivéiert an en un d'ESA Space Debris Office iwwerginn fir seng lescht Ofstamung ze verfolgen.

Mat Hëllef vum Tracking and Imaging Radar (TIRA) bei Fraunhofer FHR an Däitschland gouf den Aeolus verfollegt wéi en an d'Äerdatmosphär erakoum. Et ass erëm iwwer d'Antarktis agaangen a schlussendlech zerfall, wäit ewech vun de bewunnte Gebidder.

D'Missiounséquipen konnten den Aeolus während hire leschte Momenter beobachten, Zeien datt et e Feierball an der Atmosphär gouf ier säi eventuellen Ausbroch. Dëst bemierkenswäert Beispill vun nohaltege Raumfluch a verantwortlech Operatiounen weist d'Engagement fir déi sécher Entsuergung vu Satellitte ze garantéieren an d'Risike vu Raumschutt ze reduzéieren.

Insgesamt lieft dem Aeolus seng Legacy weider, de Wee fir zukünfteg Wandprofiléierungsmissiounen a verantwortlech Weltraumfuerschung.

