Entdeckt den Impakt vun intensiven Röntgenimpulsen op Materialstrukturen

Zënter méi wéi engem Joerhonnert hunn d'Physiker op Röntgenstralung vertraut fir déi komplizéiert Strukture vu verschiddene Materialien z'ënnersichen. A leschter Zäit sinn Röntgen-Fräi-Elektron-Laser (XFELs) eng populär Wiel ginn wéinst hirer Fäegkeet fir intensiv Femtosecond-Impulsen ze emittéieren. Wéi och ëmmer, d'Fro stellt sech: Wéi beaflossen dës mächteg Impulser déi ganz Strukturen déi se zielen ze studéieren?

Eng Grupp vun internationale Fuerscher probéiert dëst Thema Liicht ze werfen andeems en Experiment mat engem Femtosecond XFEL ausféiert deen op eng Silizium Nanokristall Probe konzentréiert ass. Hir Erkenntnisser, publizéiert an Physical Review Letters, hunn eng bedeitend Ofsenkung vun der Röntgen-Diffraktiounsintensitéit opgedeckt wann d'Strahlentensitéit e spezifesche Schwell iwwerschratt huet. Duerch Simulatioune konnten si déi initial e puer Femtosekonnen vun der Liicht-Matière Interaktioun entdecken, wat d'Atomer am Material verréckelt huet.

Virdrun Studien iwwer Material-Puls Interaktiounen bannent dësem Intensitéit Beräich haaptsächlech op Materialien an der Gas Phase konzentréiert. Fir dës Lück unzegoen, hunn d'Wëssenschaftler hiren Experiment an der SACLA-Facilitéit a Japan duerchgefouert, 10-μm-décke Siliziumproben mat zwou verschiddene Strahlintensitéiten bestrahlt: 2.1 × 1016 W/cm2 a 4.6 × 1019 W/cm2. Intrigant hunn se observéiert datt d'Diffraktiounsbilder, déi mat méi héije Strahlintensitéiten produzéiert goufen, bis zu 50% dimmer waren wéi erwaart.

D'Auteur Beata Ziaja-Motyka vum Institut fir Nuklearphysik vun der polnescher Akademie vun de Wëssenschaften huet betount datt obwuel et intuitiv ass unzehuelen datt méi héich Photonenzuelen zu méi kloere Diffraktiounsbiller resultéieren, et existéiert eng Schwell - ongeféier zéng Billioune Watt pro Quadratzentimeter - doriwwer eraus d'Diffraktiounssignal schwächt.

Fir dëse Paradox z'entdecken, huet d'Fuerschungsteam sech op Simulatioune gedréint an entdeckt datt d'High-Energie-Photonen (11.5-keV) aus den intensiven Impulsen net nëmmen Valenzelektronen ausdrécken, mee och Elektronen aus méi déif Shells méi no beim Atomkär. Dës Deep-Shell Lächer beaflossen am Wesentlechen d'"atomesch Streuungsfaktoren", déi eng Roll bei der Bestëmmung vun der Diffraktiounsresultater spillen. Notamment geschitt all dës Ioniséierung bannent den éischte 6 Femtosekonnen vun der Liicht-Matière Interaktioun.

No vir, hofft d'Team datt hir Aarbecht de Wee fir nei Applikatioune vun der héijer Intensitéit XFEL Strahlung erweidert, sou wéi d'Entwécklung vun innovativen opteschen Apparater fir Pulsverkierzung am Röntgenregime. Ausserdeem, ze verstoen wéi verschidden Atomer op ultraschnell Röntgenimpulser reagéieren kéint d'Genauegkeet vun der Rekonstruktioun vun 3D atomarer Strukturen aus opgeholl Diffraktiounsbilder verbesseren.

Froen an Froe Froen (FAQ)

Wat ass Röntgen Diffraktioun?

Röntgendiffraktioun ass d'Streuung vun Röntgenstrahlen duerch eng atomar oder molekulare Struktur vun engem Material, wat d'Wëssenschaftler et erméiglecht d'Arrangement vun Atomer oder Molekülen an engem Kristall oder enger anerer kristalliner Substanz ze bestëmmen.

Wat ass en X-Ray Free-Electron Laser (XFEL)?

En X-Ray Free-Electron Laser (XFEL) ass eng Zort Laser déi héich intensiv a kohärent Röntgenimpulse generéiert. XFELs si mächteg Tools déi an der wëssenschaftlecher Fuerschung benotzt ginn fir d'Struktur an d'Dynamik vu verschiddene Materialien z'ënnersichen.

Wéi beaflossen intensiv Röntgenimpulsen d'Materialstrukturen?

Intens Röntgenimpulse kënne bedeitend Verännerungen an de Strukture vu Materialien induzéieren. Am Fall vun dëser Etude, wann d'Strahlenintensitéit e bestëmmte Schwell iwwerschratt huet, ass d'Röntgen-Diffraktiounsintensitéit erofgaang, wat beweist datt d'Atomer am Material verréckt goufen. Dës Erkenntnisser droen zu eisem Verständnis bäi wéi d'Materialien mat intensiven Röntgenimpulsen interagéieren a potenziell zu neien Uwendungen a Beräicher wéi Pulsverkierzung an 3D atomarer Strukturrekonstruktioun féieren.