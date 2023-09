Astrophysiker Entdeckt Rapid Consumption Rate vun Supermassive Black Holes

Eng banebriechend Etude gefouert vun der Northwestern University huet fréier Iwwerzeegungen iwwer d'Ernährungsgewunnechten vun supermassive schwaarze Lächer erausgefuerdert. Am Géigesaz zu der Notioun datt dës schwaarz Lächer Matière lues verbrauchen, weisen nei High-Definition 3D Simulatioune datt se tatsächlech e vill méi séier Konsumquote hunn.

D'Etude weist datt d'Spinnende schwaarz Lächer d'Raumzäit ronderëm si verzerren, sou datt de Gas Whirlpool bekannt als d'Akkretiounsscheif auserneen zerrappt gëtt. Dëse Prozess erstellt banneschten a baussenzege Subdisks, mat de schwaarze Lächer déi als éischt den banneschten Ënnerdisk verbrauchen. Debris vun der äusseren Ënnerdisk kaskaden dann no bannen, fëllt d'Void, déi vum verbrauchte banneschten Ring hannerlooss ass, an en anere Konsumzyklus initiéiert. Dës nei Fuerschung weist datt den Iess- a Refillprozess iwwerraschend séier geschitt, just e puer Méint dauert.

Déi séier Konsumzyklen vu supermassive schwaarze Lächer kënnen d'onregelméisseg Verhalen vu bestëmmten Objeten um Nuetshimmel erklären, wéi zum Beispill Quasaren. Quasaren si bekannt fir abrupt opzefléien an dann ouni Erklärung verschwannen. D'Etude suggeréiert datt déi drastesch Variatioun an der Hellegkeet, déi an dësen Objeten observéiert gëtt, e Resultat vun der Zerstéierung an der Ergänzung vun den banneschten Regiounen vun der Akkretiounsscheif kéint sinn.

Virdrun Theorien iwwer Akkretiounsdisken hu sech gekämpft fir hir intermittéiert Hellegkeet a plötzlech Dimmung z'erklären. D'Annahme datt Gas a Partikele schwaarz Lächer am selwechte Plang a Richtung ëmkreest wéi d'Spin vum schwaarze Lach huet hiert Verhalen iwwervereinfacht. Wéi och ëmmer, déi nei Simulatioune weisen datt d'Regioun ronderëm schwaarz Lächer héich chaotesch an tumultuous ass.

D'Simulatiounen hunn d'Gasdynamik, de Magnetismus an d'allgemeng Relativitéit berécksiichtegt an d'Effekter vum Frame-Draging beliicht. Spannend schwaarz Lächer zéien de Raum ronderëm si, sou datt Gas aus verschiddenen Deeler vun der Scheif kollidéiert a méi no un dat schwaarzt Lach gedriwwe gëtt. Dës Kollisioun entsteet helle Schocken, déi Material op dat schwaarzt Lach drécken.

Wéi d'Verzweiflung vun der Akkretiounsdiskussioun méi ausgeschwat gëtt, fänkt déi bannescht Regioun vum Rescht vun der Scheif ze trennen an onofhängeg ze wackelen. Dëst féiert zum Tréine a Spaltung vun den bannenzegen a baussenzege Subdisks, initiéiert d'Fütterungsfrenzy. Material vun der baussenzeger Scheif kaskaden op déi bannescht Scheif, dréit et méi no un dat schwaarzt Lach fir de Konsum. D'Gravitatiounskraaft vum schwaarze Lach zitt dann Gas aus dem baussenzege Sektioun un fir dat virdru eidel bannescht Gebitt opzefëllen.

Dëst neit Verständnis vun der rapid Konsum Taux vun supermassive schwaarz Lächer kann Abléck an déi mysteriéis Phänomen vun änneren-Look Quasaren ginn. Dës Quasaren wiesselen tëscht hell an donkel Staaten an enger relativ kuerzer Zäit span. Klassesch Theorien kämpfe fir d'rapid Verschwannen an d'Fëllung vun der Hellegkeet, déi an dësen Objeten observéiert gëtt, z'erklären.

D'Etude, déi vun der Northwestern University gefouert gëtt, werft Liicht op déi komplex Dynamik vun supermassive schwaarze Lächer an hir Akkretiounsscheiwen, fuerdert vireg Viraussetzungen a bitt e méi déif Verständnis vun den extremsten Objeten vum Universum.

Quellen:

- Northwestern University Studie