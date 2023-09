FCC erfuerdert Satellittekonstellatiounen fir mat Astronomen ze koordinéieren fir Interferenz ze minimiséieren

D'Federal Communications Commission (FCC) huet d'Lizenzen vun Iceye a Planet aktualiséiert, zwee Betreiber vu Satellittekonstellatiounen, fir se ze erfuerderen, mat Astronomen ze schaffen, fir den Impakt ze reduzéieren, déi hir Satellitten op d'Astronomie op der Äerd hunn. Iceye huet aacht Satellitte zu sengem Konstellatioun bäigefüügt, während de Planet siwe vu senge kommenden Pelican High-Resolution Imaging Satellitte bäigefüügt huet. Béid Firme sinn elo verlaangt mat der National Science Foundation (NSF) ze koordinéieren fir e géigesäitege akzeptablen Accord z'erreechen fir d'Effekter vun hire Satellitten op optesch Buedembaséiert Astronomie ze minimiséieren.

Dëse rezenten Accord folgt dem FCC seng Ufuerderung fir SpaceX, déi fräiwëlleg e Koordinatiounsvertrag mat der NSF ausgeschafft huet fir Bedenken iwwer den Impakt vu sengem Starlink Stärebild op Astronomie ze adresséieren. Wärend eenzel Stärebiller wéi Iceye a Planet's keng grouss Risiken duerstellen, sinn d'Astronome besuergt, datt den aggregéierten Effekt vu ville grousse Stärebiller mat astronomeschen Observatioune kéint stéieren.

Astronomen hunn aktiv mat SpaceX an aner Firmen zesummegeschafft fir d'Hellegkeet vu Satellitte, dorënner Starlink, ze reduzéieren, fir hiren Impakt op d'Astronomie ze minimiséieren. D'Zil ass et ze garantéieren datt Satellittekonstellatiounen net méi hell sinn wéi Magnitude 7. D'NSF schafft och un Koordinatiounsofkommes mat OneWeb an Amazon fir hir Stärebiller. Den OneWeb-Accord ass fäerdeg, während d'Diskussiounen mat der Amazon Kuiper Konstellatioun an der leschter Etapp sinn.

Astronomen hunn den FCC gelueft fir hir Bedenken unzegoen a si schätzen d'Efforte vun Satellitenfirmen fir d'Stéierung ze reduzéieren. Dës Zesummenaarbecht tëscht Satellittekonstellatiounen an der Astronomiegemeinschaft wäert weidergoen fir zukünfteg Systemer, dorënner zweet Generatioun Konstellatioune geplangt vu Firmen wéi OneWeb.

