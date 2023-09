SpaceX lancéiert 22 Satellitte wéi d'FAA nei Regel proposéiert fir Weltraumschutt ze reduzéieren

SpaceX huet erfollegräich 22 Satellitte fir seng Starlink "Stärebild" an eng niddereg Äerdëmlafbunn gestart. D'Satellitte goufe vun enger Falcon 9 Rakéit vun der Cape Canaveral Space Force Station a Florida an de Weltraum geschéckt. Déi éischt Stuf Booster vun der Rakéit ass erfollegräich op enger Barge am Ozean gelant. Dës Missioun markéiert de 17. Fluch fir den éischte Stuf Booster, dee virdru verschidde Notzlaascht lancéiert huet, dorënner GPS a Starlink Missiounen.

Kuerz no dësem Start huet d'Federal Aviation Administration (FAA) eng proposéiert Regel ugekënnegt fir de Wuesstum vun Orbitalschutt vu kommerziellen Raumflich ze limitéieren. D'Zil vun der FAA ass d'Risiko vu Kollisiounen mat Raumschëffer a Satellitten ze minimiséieren an en nohaltegt Raumëmfeld ze förderen. Orbital Debris stellt eng Bedrohung fir mënschlech Raumfaart a Satellittdéngschter wéi Kommunikatioun a Wiederiwwerwaachung.

Déi proposéiert Regel géif Firme wéi SpaceX verlaangen, déi iewescht Stufen vun hire Rakéiten op eng vu fënnef Weeër ze entsuergen. Si missten eng kontrolléiert Entrée maachen, déi iewescht Etapp op eng manner iwwerlaascht Lagerung oder Kierfechtsbunn réckelen, se op eng Äerd-Escape-Ëmlafbunn schécken, d'Schutt innerhalb vu fënnef Joer duerch aktiv Offallentfernung erofhuelen oder eng onkontrolléiert atmosphäresch Entsuergung maachen. D'FAA zielt d'Risiko fir d'Leit um Buedem an am Fluch ze reduzéieren andeems se onkontrolléiert Reentry vun den ieweschten Etappen limitéieren.

Déi proposéiert Reegel vun der FAA entsprécht d'US Regierung hir eegen Orbital Debris Reduzéierungspraktiken fir seng Weltraummissiounen. Et wäert geschwënn am Féderalen Register publizéiert ginn, initiéiert eng 90-Deeg ëffentlech Kommentarperiod. Zënter Juli waren et iwwer 23,000 Orbitalobjekte méi grouss wéi ongeféier véier Zoll. D'Noutwendegkeet fir verantwortlech Handhabung vu Raumschutt gouf beliicht duerch Tëschefäll wéi d'Entdeckung vu SpaceX Debris an de Snowy Mountains an eng onbemannt Rakéitexplosioun am Abrëll, déi zu Schutt gefall ass bei enger klenger Stad.

