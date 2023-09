Celebritéite si bekannt fir verschidden Diättrends z'ënnerstëtzen, an ee vun de leschte Fads déi Popularitéit gewannen ass d'Diät "een Iessen pro Dag", och bekannt als OMAD. Prominent Figuren wéi Bruce Springsteen a Chris Martin vu Coldplay hu behaapt datt OMAD hinnen hëlleft hir Gewiicht ze verwalten a fit ze bleiwen.

OMAD ass eng extrem Versioun vu Fasten Diäten, sou wéi intermittéiert Fasten an Zäitbeschränkt Iessen. De Schlësselunterscheed ass datt amplaz op spezifesch Deeg ze fasten oder d'Iessen op eng spezifesch Zäitfenster ze beschränken, OMAD Unhänger verbrauchen all hir deeglech Kalorien an engem eenzegen, grousst Iessen.

Wéinst der limitéierter Fuerschung iwwer OMAD selwer sinn déi meescht Fuerderungen iwwer seng Effektivitéit baséiert op anekdotesch Beweiser oder Viraussetzungen aus Studien iwwer aner Forme vu Fasten. Och wann e puer Beweiser suggeréieren datt verschidde Forme vun intermittierend Fasten an Zäitbeschränkt Iessen an der Gewiichtsverwaltung hëllefe kënnen an de metabolesche Gesondheetsmarker verbesseren, ass d'Fuerschung nach ëmmer entstanen.

Eng Etude iwwer Mënschen huet gewisen datt d'Konsuméiere vun engem Molzecht pro Dag zu enger méi grousser Reduktioun vum Kierpergewiicht a Fettmass gefouert huet. Wéi och ëmmer, et huet och zu enger reduzéierter schlanker Mass a Knachdichte gefouert, wat potenziell zu enger Behënnerung vun der Muskelfunktioun an engem erhéicht Risiko vu Knochenfrakturen kéint féieren, wann se fir eng länger Period gefollegt ginn. Déierestudien hunn konfliktend Resultater produzéiert, mat e puer beweist Gewiichtsgewënn aus engem groussen Iessen ze konsuméieren.

Méi ëmfaassend Studien mat gréissere Participantgruppen a verschiddenste Populatiounen sinn néideg fir d'Effekter vum OMAD besser ze verstoen. D'Fuerscher mussen och de laangfristeg Impakt vun OMAD ënnersichen a verschidde Mielzäiten an Ernärungskompositioune berücksichtegen.

Iwwerdeems d'Approche fir eng Moolzecht pro Dag attraktiv schéngen fir Gewiichtsverwaltung, kann et Erausfuerderung sinn all Ernärungsfuerderunge gerecht ze ginn, inklusiv Energie, Protein, Faser a wesentlech Vitaminnen a Mineralstoffer, mat nëmmen engem Iessen. Inadequater Nährstoffaufnahme kann zu Muskelverloscht, Verstopfung a schlechtem Darmgesondheet féieren. Besonnesch Opmierksamkeet muss adequat Protein, Geméis, Nëss, Somen, Uebst, Vollkorn a Mëllechprodukter konsuméieren oder gëeegent Alternativen fir Ernärungsbedürfnisser gerecht ze ginn.

Et ass entscheedend ze bemierken datt OMAD net fir Kanner recommandéiert ass, Individuen déi schwanger sinn, plangen schwanger ze ginn, Stillen oder Risiko fir eng Iessstéierung z'entwéckelen. Ausserdeem sollt d'Nohaltegkeet vun der Ernährung an de potenzielle Schued op laang Siicht fir d'allgemeng Bevëlkerung berücksichtegt ginn, besonnesch well Promi, déi dës Diäten ënnerstëtzt hunn Zougang zu Ernährungsberoder, héichqualitativ Diäten an Ergänzungen.

Als Conclusioun, wärend d'OMAD Diät Opmierksamkeet gewonnen huet, gëtt et eng Knappheet vu wëssenschaftleche Beweiser iwwer seng Sécherheet an Effizienz. Consultatioun vun engem Gesondheetsspezialist oder registréierten Diätetiker ier Dir op eng extrem Ernährung begéint ass recommandéiert.

Quellen:

– Amanda Avery, Dozent an der Ernährung, Universitéit Nottingham (The Conversation)